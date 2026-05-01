'ମଦ୍ୟପାନ ଅବସ୍ଥାରେ" ବିଧାନସଭା ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ! ଆଲକୋହଲ ଟେଷ୍ଟ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ

କଂଗ୍ରେସ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ।

CM Mann was drunk during house proceedings of Punjab Assembly: Congress demanded alcohol test
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 1, 2026 at 6:31 PM IST

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା କରିବା ସହ ୱାକଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ । ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟମାନେ "ମଦ୍ୟପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁର୍ଦାବାଦ୍" ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ।

ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ବାଜୱା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦାବି କରି ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରିଥିଲେ । ବାଜୱା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ "ମଦ୍ୟପାନ ଅବସ୍ଥାରେ" ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଥିଲା ​​ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତିବାଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାକଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ବାଜୱା ଏହି ଘଟଣାକୁ "ବିଧାନସଭା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ଅପମାନ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଉଭୟଙ୍କ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛି । ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହା ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରତି ଅପମାନ ।"

କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଦିନଟି ଇତିହାସରେ ଏକ କଳା ଦିନ ଭାବେ ଲେଖାଯିବ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁଖପାଲ ସିଂହ ଖୈରା ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲକୋହଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଖୈରା କହିଥିଲେ, "ଆମର 'ମୁଖ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା' ଭଗବନ୍ତ ମାନ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୃହରେ ତୁମର 'ମଦ୍ୟପାନ' ଏବଂ ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି, ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୋର ବସିବା ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଶସ୍ତା କମେଡି କରିଥିଲ ? ମୋ ଗୋଡ଼ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କର; ପ୍ରଥମେ ବିଧାନସଭାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତଥା ଗରିମା ବଜାୟ ରଖ ।"

ଅକାଳୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଭାଷଣ ଦେବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜାରି କରିଛି । ଅକାଳୀ ଦଳ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗୃହକୁ ଆସିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏହି ଆଚରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କାରଣ ଏହି ମାମଲା ସରକାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ଏହି ସମୟରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ AAP ସରକାରଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରୁଛନ୍ତି ।

କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ କପୋଳକଳ୍ପିତ: ହରପାଲ ଚିମା

ପଞ୍ଜାବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହରପାଲ ଚିମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗକୁ କପୋଳକଳ୍ପିତ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଜମି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ, ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଜମି ମାଫିଆ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ସେମାନେ ନିଜ ଭାଇ ଏବଂ ଭଣଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଜମି ମଧ୍ୟ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ ଥିଲେ । ଆମର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ସେମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜମି ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ।"

ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ ପରୀକ୍ଷା ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁନୀଲ ଜାଖର କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଯଦି କେହି ମଦ୍ୟପାନ କରି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅପମାନ ଏବଂ ଅସମ୍ମାନ । ଯଦି ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏହା କେବଳ ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନର ଅପମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରର ଅପମାନ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଆଜି ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ... ମୋର ଏକ ଅନୁରୋଧ ଅଛି: ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସମସ୍ତ ନେତା ମଦ୍ୟପାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ସମସ୍ତ ନେତା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେବେ ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ ।"

ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଜାବ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶ୍ୱନୀ ଶର୍ମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରମ ଦିବସ ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଡକାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭାଷଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ । ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦବୀର ଗରିମା ପ୍ରତି ଏପରି ଗମ୍ଭୀର ଅପମାନ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ । ପଞ୍ଜାବ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।"

ପଞ୍ଜାବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମନ ଆରୋରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଅପମାନ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

