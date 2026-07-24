ETV Bharat / bharat

୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍, ସୁସ୍ଥତା କାମନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ପରିବେଶବିତ୍ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ।

Sonam Wangchuk ends hunger strike after 26 days
୨୬ ଦିନ ପରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କଲେ (X/@Wangchuk66)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 24, 2026 at 8:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ 26 ଦିନ ପରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ପରିବେଶବିତ୍ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କରିଥିବା ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ମେଦାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଭେଟି ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏବେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଡାକ୍ତର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ଲେହ ଲଦାଖ ଆପେକ୍ସ ବଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ମୁଁ ଶେଷରେ 26 ଦିନ ପରେ ମୋର ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲି ।"

କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କ ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସୋନମ ଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଓଜନ ଫେରି ପାଆନ୍ତୁ ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସୋନମ ଜୀ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ।"

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଏବଂ 20 ଜୁଲାଇରେ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ନକରିବା ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ।

Sonam Wangchuk ends hunger strike after 26 days PM Modi wishes His well being
୨୬ ଦିନ ପରେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ (X/@Wangchuk66)

ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି:

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ହାରିଥିବା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ।

କକ୍ରୋଚ୍ ଜନ ପାର୍ଟି:
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନ ପାର୍ଟି (CJP)କହିଛି ଯେ, ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କର 26 ଦିନିଆ ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଜାଣି ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଜୋର ଦେଇ କହିଛି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର "ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଏବଂ ବଳିଦାନ" ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।


ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ଯେ, ସୋନମ ସାର୍ 26 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଅସୀମ ସାହସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆପଣ ସମଗ୍ର ଜାତିର ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ CJPର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ ।

ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସୋନମ:

ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ CJPଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିବାଦରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । 26 ଦିନ ଧରି ଅନସନରେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ 11 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 20 ଜୁଲାଇ "ସଂସଦ ଚଲୋ" ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ।

ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି:

18 ଜୁଲାଇରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯାଇଛି । ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।

TAGGED:

SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE ENDS
PM MODI ON SONAM WANGCHUK
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ
SONAM WANGCHUK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.