ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ TMC ଓ AJUP ମୁହାଁମୁହିଁ, ପୋଲିଂବୁଥ୍ରେ ଉଡିଲା ଢେଲା ପଥର
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ନାଓଦା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଂସା ।
Published : April 23, 2026 at 2:48 PM IST
WB Assembly Election 2026 ନାଓଦା: ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ଭୋଟିଂ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଟିଏମସି ଓ ଏଜେୟୁପି ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ନାଓଦା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଶିବନଗର ଗାଁରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି । ଫଳରେ ପୋଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିଛି ।
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | TMC workers smashed the car of a worker of the Aam Janata Unnayan Party (AUJP) as a clash broke out between the TMC and Aam Janata Unnayan Party (AUJP) party workers in Murshidabad. pic.twitter.com/2XKV0Y4rZ3— ANI (@ANI) April 23, 2026
ହୁମାୟୁନ କବୀରଙ୍କ (ଏଜେୟୁପି) କର୍ମୀମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ଏଜେୟୁପି ମୁଖ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପୋଲିଂ ବୁଥରେ ମତଦାନ କରି ଫେରିବା ପରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ।
TMC ଓ AJUP ମୁହାଁମୁହିଁ
କବୀର ମତଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଟିଏମସି ସମର୍ଥକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ । ଟିଏମସି କର୍ମୀ ମାନେ. ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଟ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ଉଭୟ ପଟୁ ପୋଲିଂ ବୁଥ ନିକଟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ମତଦାତାକୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏଜେୟୁପି ନେତା ସେଠାରେ ବସି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଟିଏମସି ଅନେକ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରୁ ବାହାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଜେୟୁପି ନେତା । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ ଟିଏମସି ।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଦୁଇ ଦଳର କର୍ମୀ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଢେଲା ପଥର ମାଡ କରିଥିଲେ । ଯାହାଦ୍ବାରା ସେଠାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଉକ୍ତ ବୁଥରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି’’ ।
152 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ହିଂସା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 29 ରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ହେବା ସହ ମେ 4ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ସୁଦ୍ଧା 62.18 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
