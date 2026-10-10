ସିଜେପିର ଘୋଷଣା- 'ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରତିବାଦ', କାଲି ଅବମାନନା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ୭୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଅଟକ ।
Published : October 10, 2026 at 10:36 PM IST
CJP JANTAR MANTAR PROTEST, ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍: ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଆକାଶବାଣୀ ଭବନ ନିକଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କର୍ମୀ ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କାଙ୍କୁ ବିମାନରୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆଇଜିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିମାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । ଦୀପକେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, "ମୁଁ ଏଠାକୁ ଗିରଫ ହେବାକୁ ଆସିଛି; ମୋତେ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ । ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ।" ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ହୃଦୟରେ ଗତିବିଧି ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଭୂତପୂର୍ବ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆଜି ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଜେପି)ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଇସି) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ସିଜେପି, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ (ଏଆଇଏସଏ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାରେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପକେ, ସୌରଭ ଏବଂ ରାଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ଅତି କମରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ଆଜି ସକାଳେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଧ୍ରୁବ ରାଠୀ ଏବଂ କାବ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ସିଜେପିଙ୍କ ଏକ X-ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଠୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଘରୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟଙ୍କୁ ଧୌଲା କୁଆଁ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବସ୍ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରାୟ 25,000 ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଅତି କମରେ 45ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତିବାଦ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସୀମା, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି CJP ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ୧୩ କୋଟି ଭୋଟର ବାଦ୍ ଦେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଏହାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ନାଗରିକ ଅମାନ୍ୟତା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଦଳର ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ସିନ୍ଦେ, ରାଜନେତା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଟକକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ୧୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । CJP ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ କରିବା, ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ କାପୁରୁଷତାର ଆରୋପ ଲଗାଇଲେ
ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ସହିତ ଲଢ଼ି ଆସୁଛି । କାପୁରୁଷତା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ ।" ସେ ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହ, ମୋହନ ଭାଗବତ, ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ କାହାଣୀର ଖଳନାୟକ ବୋଲି କହି କହିଥିଲେ, "ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କର । ଆମେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ।" ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, "ଆମେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ ।" ସେ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ । ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖ ।"
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ପାଇଁ ଆବେଦନ: ରବିବାର ହେବ ଶୁଣାଣି
ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଦାଲତ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରବିବାର ଦିନ ଶୁଣାଣି କରିବେ ।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତର ୱେବସାଇଟରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ (cause list) ଅନୁଯାୟୀ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚି ଏବଂ ବି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହେବ ।
ଆଇନଜୀବୀ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋହନ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅନୁରାଗ କୁମାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡି. ଥାରାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ (respondents) ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଆଇନଜୀବୀ ଚାନ୍ଦ କୁରେଶୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରୟାସ ଅଟେ, ଯାହା ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଏହି ଆବେଦନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ ୫୭ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯିବା ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ପୃଥକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପରାଜିତ ହେବେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CJPର ଜନ୍ତରମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଅଟକ, ଧ୍ରୁବ ରାଠିଙ୍କୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ