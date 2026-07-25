CJPର 49 ଦିନିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା: ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକିନିଖି ତଥ୍ୟ
ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଅନଶନରୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କାହାଣୀ ।
Published : July 25, 2026 at 4:42 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶନିବାର ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 10 ଦିନ ଧରି ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । "ଏହା ପରେ, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋର ଇସ୍ତଫା ପଠାଇଛି ।"
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସରକାର (BJP) ନିକଟରେ ହାର ମାନିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ।" ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଦାବିକୁ ସରକାର ଶେଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। "ଆମେ ଏହା କରିଛୁ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି," CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିଛନ୍ତି ।
ଦୀପକେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ଆହୁରି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । "ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଦୀପକେ ଆହୁରି ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଦାବି ଅଛି ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, NEET UG ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ନପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ।
"ଆମେ ଏପରି ହେବୁ ନାହିଁ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା ଉଚିତ," ବୋଲି ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି । "ସେମାନେ ଏହା ପାଇବା ଉଚିତ । ସେହି ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ । ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହି ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁମାନେ 20 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ । ମନେରଖନ୍ତୁ, କକ୍ରୋଚମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ," ବୋଲି ଡିପକେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ।
'We have done it,' says CJP founder Abhijeet Dipke after Dharmendra Pradhan resigns. #Dharmnedrapradhan #CJP #StudentProtest #pradhanResignation pic.twitter.com/qSc7coDQ8W— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 25, 2026
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଦାବି ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା । NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏକ ଦାବି ଥିଲା । ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଛି । CJP ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନଶନ ଏବଂ ତା'ପରେ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ? ଏଥିରେ କିଏ କ'ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା ?
- 6 ଜୁନ୍ - ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ
- 20 ଜୁନ୍ - ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳୀନ ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ
- 28 ଜୁନ୍ - ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ
- 8 ଜୁଲାଇ - 20 ଜୁଲାଇରେ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚର ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍
- 18 ଜୁଲାଇ - ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ
- 20 ଜୁଲାଇ - ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଲାଠିଚାର୍ଜ
- 25 ଜୁଲାଇ - କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପ୍ରତିବାଦ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଆନ୍ଦୋଳନ ମୂଳତଃ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ହାସ୍ୟରସ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ସରକାରୀ ସମାଲୋଚକ ଏବଂ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କକ୍ରୋଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସରପା ଏବଂ ପରଜୀବୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ।
ବୋଷ୍ଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପଚାରିଥିଲେ, "ଯଦି ସମସ୍ତ କକ୍ରୋଚ୍ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ?" ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଦୀପକେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ପୃଷ୍ଠା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନୁଗାମୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏହି ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା । ତା'ପରେ CJP ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠାରେ ବେକାରୀ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାରମ୍ବାର ରାଜନୈତିକ ଦଳତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ସହ ଅନେକ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ପରେ CJPଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋର ଧରିଥିଲା
ଦୀପକେ ଗତ ମାସରେ ଆମେରିକାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଭିଯାନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ । ଏହାପରେ CJPଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍, ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି, ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ ଜୋର ଧରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ CJP ଏବଂ ଦୀପକେ NEET ପେପର ଲିକ୍ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଜୁନ୍ 20: ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ
କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 20ରେ CJP ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସଠାରୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା । ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରି ଛାତ୍ରମାନେ ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟାନର ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ ।
ପ୍ରତିବାଦର ନବମ ଦିନରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଙ୍କ ପ୍ରବେଶ
ବିରୋଧର ନବମ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ 28 ଜୁନ୍ ରେ ପରିବେଶବାଦୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ସହିତ ରାଜଘାଟ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ହରିୟାଣାର ଖାପ୍ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ପାଣି ଏବଂ ପରିମଳ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ ।
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା
ପରିବେଶବାଦୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁଥିଲେ । ଉପବାସ ସମୟରେ ସିଜେପି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକ ପ୍ରାୟ ନଅ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଶରୀରର ଚର୍ବି ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ତା'ପରେ ମାଂସପେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏବେ ଯଦି ଉପବାସ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ।
ଅନଶନରୁ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ଡାକରା କେବେ ଏବଂ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ?
ସଂସଦ ଆଡକୁ ମାର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣା ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କ ଅନଶନ ସମୟରେ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ କରିଥିଲେ । ତା'ପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ରହିଛି । ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, "ମୁଁ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିବି, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସଂସଦକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି । ଯଦି ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ସଫଳ ନହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଏକ ଭୂତ ହୋଇ ଫେରିବି ।"
ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରୁ ହଟାଇବା ପରେ ସଂସଦ ଆଡକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କିପରି ଗତି ପାଇଲା?
18 ଜୁଲାଇ ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଅବନତିଶୀଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ହଟାଇ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା । ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେ. ଆଙ୍ଗମୋ ଏହି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅବୈଧ ଅଟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାଳି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ, କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ତୀବ୍ର କରିଥିଲେ । ଦୀପକେ, ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୋମବାର (20 ଜୁଲାଇ) "ସଂସଦ ଚଲୋ" ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକାଠି ହେବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।
ଏହି ସମୟରେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଥିଲେ । ସେ ଜୁଲାଇ 20 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ "ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ" ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଂସଦ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ । ହାତଲେଖା ବାର୍ତ୍ତାରେ, ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଥିଲେ,"ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜୟ ମୁକ୍ତ ଭାରତ, ଅନ୍ୟାୟ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ।" ଏହା ସହିତ, ସେ ଇଂରାଜୀରେ 'ଅନ୍ୟାୟରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା (ପେପର୍ ଲିକ୍ ପରି)' ଏବଂ 'ଭୟରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା (ମୋର ଅବୈଧ ଅଟକ)' ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ; ଅର୍ଥାତ୍, 'ଅନ୍ୟାୟରୁ ମୁକ୍ତି (ପେପର ଲିକ୍ ପରି)' ଏବଂ 'ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି (ମୋର କଥିତ ଅବୈଧ ଅଟକ)'।
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଜୁଲାଇ 20ରେ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆହୁରି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ବାର୍ତ୍ତାର ଶେଷରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଦରଜଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ 'କଥିତ ଅବୈଧ ଅଟକ'ରୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଜୁଲାଇ 20: ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟର ଘଟଣାକ୍ରମ
- ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କ ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ X ରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ: ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ ନେତାମାନେ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଉଚିତ ।
- ପୋଲିସ୍ ସିଜେପି ନେତା ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ଯଦି ପଦଯାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 3,000 ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସଂସଦକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା ।
- ବିପୁଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ (DMRC) ରାଜୀବ ଚୌକ, ପଟେଲ ଚୌକ ଏବଂ ଜନପଥ ସମେତ ଅନେକ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,000 ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସକୁ ଅତିରିକ୍ତ ବଳ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ RAF କେରଳ ହାଉସ ଲେନ୍ ଆଡକୁ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ।
ଜୁଲାଇ 21: ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ଓହରି ଯାଇଥିବା ଯୁବକମାନେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ
- ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିବିର ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ପୋଲିସ ଜୁଲାଇ 20ରେ ସେମାନଙ୍କର ତମ୍ବୁ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା।
- ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା।
- ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
- ପୋଲିସ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇଯିବା ଏବଂ ବର୍ଗର ଖାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିବା ପରେ ସିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ବିଜେତା ଦହିୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
- ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ସାନ ଜୋସ୍, ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ଡବଲିନରେ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜୁଲାଇ 22: ଯୁବ ପ୍ରତିବାଦ ଅନେକ ସହରକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା
- ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁମ୍ବାଇ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ସୁରତ, ପାଟନା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ କୋଲକାତା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସହରରେ ବ୍ୟାପିଲା ।
- ପ୍ରତିବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଡିଏମଆରସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀର ୧୬ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୨୦ଟି ସିଆରପିଏଫ କମ୍ପାନୀକୁ କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିମାନରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
- ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଣାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କ ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତିନିଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ:- 1- ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବନାହିଁ, 2- NEET ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ 3- କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ସଂସଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ।
- ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ସହାୟକ ପୋଲିସ କମିଶନର (ଏସିପି) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଜୁଲାଇ 23: ସଂସଦ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ
- ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରହିଥିଲା।
- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଶୀଘ୍ର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ 'ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ' ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ।
- ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ନୈମିଷା ପ୍ରଧାନ ବିଦେଶରେ ପାଠପଢ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।
- କେରଳରେ, SFI ଏକତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା, ଏବଂ KSU ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ।
- ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚାରିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଆଲୋଚନା ଜନ୍ତର ମନ୍ତର କିମ୍ବା ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଉ ।
ଜୁଲାଇ 24: ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କ ଅନଶନ ଶେଷ, ସିଜେପି ର ବିରୋଧ ଜାରି
- ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଣାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 26 ଦିନ ପରେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କଲେ । ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଅହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
- ତଥାପି, ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ପୁଣି ଥରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
- ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ଏବଂ କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷ ବିନା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ବିନ୍ଦୁରେ ସହମତିର ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ଥିଲେ ।
ଜୁଲାଇ 25: ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲା; ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ
- ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ପୋଲିସର ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଅନୁମତି ବିନା ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିଥିଲା ।
- ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଥିଲା ଯେ, ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପ୍ରସାରିତ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଖବର, ଯାହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
- କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସିଜେପିର ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାର- CJP ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଶେଷ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ହୋଇପାରିଲାନି କୌଣସି ସହମତି, ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଏକ ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ