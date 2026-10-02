ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି: ମୁମ୍ବାଇରେ CJPର ପ୍ରତିବାଦ, ସମର୍ଥନରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ
ଶବାନା ଆଜମୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମତଦାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ କହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 2, 2026 at 11:11 PM IST
CJP MUMBAI PROTEST, ମୁମ୍ବାଇ: କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର 2, 2026ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ଆୟୋଜନ କରିଛି ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା । CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ବରୁ, ଦୀପକେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଅଲଟରନେଟିଭସ୍ 2026ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବଲିଉଡର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୀପକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଶାହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ।
CJP ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା । CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇବାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଦଳ କହିଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭିତରେ ମତଭେଦ ବିବାଦ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ସହିତ ଜଡ଼ିତ । CJP ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଯଦି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପିବ ।
ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଅଭିଜିତ ଦrପକେ; ଆଶୁତୋଷ ରଙ୍କା କହିଲେ 'ଜ୍ଞାନେଶ, ତୁମର ସମୟ ସରିଗଲା ଭାଇ'
CJPର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ । କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ! ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସଠାରୁ କିଛି ଶିଖ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ନିଜର ଗତିପଥକୁ 'ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ' (One Nation, One Election)ରୁ 'ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଦଳ' (One Nation, One Party) ଆଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି । ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ୧୩ କୋଟି ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ "ଭୋଟ୍ ଚୋରି" ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଦୀପକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନିଶ୍ଚିତ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପୁନର୍ବାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଜାଲିଆତି କରିଛି । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
CJPର ଆଶୁତୋଷ ରଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଦେଶର ମନୋଭାବ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ରଙ୍କା 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ମନୋଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ।
Delhi and Mumbai have shown that the mood of the nation is clear.— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 2, 2026
Gyanesh, it’s done bro! pic.twitter.com/FjuKwazETl
ଆମକୁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବାନା ଆଜମି
ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶବାନା ଆଜମି ମୁମ୍ବାଇରେ ସିଜେପି (CJP)ର ବିକ୍ଷୋଭକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆଜମି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, "ଏହା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହା ଆମ ଅଧିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହା ଆମ ସ୍ୱରର ପ୍ରଶ୍ନ । ପିଲାଦିନରୁ ଆମକୁ ଶିଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ନିଜ ଅଧିକାର ଦାବି କରିବୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ ।"
#WATCH | Mumbai | Veteran actress Shabana Azmi says, " ... this is a question of our democracy. it is a question of our rights. it is a question of our voice. we have been told since childhood to cast our votes, claim our rights, and raise our voices. but when our fundamental… https://t.co/KIWS154bOg pic.twitter.com/Ql1cwwCRxx— ANI (@ANI) October 2, 2026
"କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ କିମ୍ବା ସେଥିରେ ହେରଫେର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ’ଣ କରିବେ ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ଏହି 'ଜନଶକ୍ତି' ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକିବ ନାହିଁ । ଥରେ ଯଦି ନିଆଁର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ତାହା କିପରି ବ୍ୟାପିଯାଏ ତାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ; ସାରା ଭାରତରେ ଏହା ଘଟୁଛି । ତାଲିକାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଜିର ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମକୁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁ ପଛେ, ଆମକୁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ," ବୋଲି ଆଜମି କହିଛନ୍ତି ।
CJPର ବିକ୍ଷୋଭକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ନେତା ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ
ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ) ନେତା ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ CJP ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଆଦିତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ବାହାରି ଆସିଛି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ CJPର ଏହି ବିକ୍ଷୋଭକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଜେପିର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଆମର ଭୋଟ୍ ଓ ଆମର ସ୍ୱରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ତାହା ହିଁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ହେବ । ଏହା ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆମ ଭୋଟ୍ ଓ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଶ୍ନ । ଗଦ୍ଦାର ଜ୍ଞାନେଶଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"
Mumbai showing up to reclaim democracy!!— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) October 2, 2026
I hope all are heading here to support this protest by the CJP!
The BJP’s despotic regime has snatched away our vote, our voice and that’s what we must reclaim!
This isn’t political, this is about the country! This about our… https://t.co/NcD4kptHq3
ମୁମ୍ବାଇରେ CJP ବିରୋଧୀ ବିକ୍ଷୋଭ
CJP ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିବା 'ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ' ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇରେ CJP ବିରୋଧରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ CJPର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ୍ ଦୀପକେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ: AAP ନେତା ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ ଅଟକ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ 11 ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସ୍ମିତ୍ ମଛରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ହିରୋ ପାଇଲଟ କହିଲେ, ବିପଦ ବେଳେ ପଢୁଥିଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ