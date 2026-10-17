ସିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ: ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଗିରଫ, ନେହା ବୋରାଙ୍କୁ ଛାଡିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୬୫ ଅନୁଯାୟୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ନେହା ବୋରାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
Published : October 17, 2026 at 8:29 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଗିରଫ । ସେପଟେ ଏଆଇଏସଏ ସଭାପତି ନେହା ବୋରାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ମୁକ୍ତ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲହରା ଦୋ ତିରଙ୍ଗା ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୬୫ ଅନୁଯାୟୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ନେହା ବୋରାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଅଭିଜିତ ଦିପକେଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଏନଏସଏସର ଧାରା 126/170 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
I have been released! @DelhiPolice release all detained protestors! Fighting for Democracy and the Constitution cannot be criminalised!— Neha (@neha_aisa) October 17, 2026
ଦୀପକେଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି । ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ନେହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି । ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
ନେହାଙ୍କ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ
ସେ କହିଛନ୍ତି "କେଉଁ ଆଇନ କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅଟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାରା ରାତି ହେପାଜତରେ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି? ଆଇନଗତ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ତଥାପି ଏହା ଘଟୁନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋର ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ମାଗିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି, ସେମାନେ ମୋତେ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ଆମ ଓକିଲ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୫ ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।"
#WATCH | Delhi: AISA National President Neha Bora has been released from detention by the Delhi Police after completion of formal procedures under Section 65 of the Delhi Police Act. She was detained under preventive sections on the evening of October 16. https://t.co/eD2YVqSKUV— ANI (@ANI) October 17, 2026
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବୋରାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡି ହାଉସରୁ ଏବଂ ଦିପକେଙ୍କୁ ଝଣ୍ଡେୱାଲାନରୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସ ଅଭିମୁଖେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା । ଦୀପକେଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯିବାର ଆଠ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ।
ସିଜେପି ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରଭାରୀ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ଶିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦୀପକେଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ ନଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଶିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯିବାର ଆଠ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହୁଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଓକିଲ କି ଆମ ଟିମ୍ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଟକର କାରଣ ଜାଣିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦିନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ ବନ୍ଦ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CJP ନେତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ SIR ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ