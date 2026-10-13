ପୁଣି CJP ନେତା ସୌରଭ ଓ ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ
ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦୁଇ ସିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ।
Published : October 13, 2026 at 10:40 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର (CJP) ନେତା ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ପୁଣି ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ଉଭୟ ନେତା କିଛି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ । ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେବା ସମୟର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୌରଭ ଦାସ ।
JANTAR MANTAR HAS BEEN RECLAIMED! WE HAVE ENTERED JANTAR MANTAR AND NOW WE ARE BEING DETAINED! But this is a message to all of us young gen! We can do it! Gyanu, you’re done bro! @Cockroachisback https://t.co/swDB6K8kW5— Saurav Das (@SauravDassss) October 13, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୌରଭ ?
ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୌରଭ ଦାସ, ଇନକିଲାବ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଓ ଭାରତ ମାତାକି ଜୟ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି । ଦୁଇ ସିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
‘ଆମେ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ । ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ କରି ପାରିବା । ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ତୁମ ଖେଳ ଶେଷ’ - ସୌରଭ ଦାସ, ସିଜେପି ନେତା
#WATCH | Cockroach Janta Party (CJP) Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka had arrived at Jantar Mantar. Both of them have been detained by the Delhi Police. (Video: Delhi Police) https://t.co/seS0edOCHA— ANI (@ANI) October 13, 2026
ଗତଥର ବିମାନରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ:
ତେବେ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା, ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଜିତ ଦିପକେ, ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଓ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 11ରେ 3 ନେତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ।
ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ମନା:
ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥଳରୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତର ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାନ ବଦଳରେ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ 3 ନୂଆ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେ ଗୁଡିକ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମଇଦାନ, ବୁରାଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓ ସିବିଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ । ଗୃହମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ କମିଟି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।