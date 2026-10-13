ETV Bharat / bharat

ପୁଣି CJP ନେତା ସୌରଭ ଓ ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ

ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦୁଇ ସିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ।

CJP
ପୁଣି CJP ନେତା ସୌରଭ ଓ ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2026 at 10:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କକରୋଚ୍‌ ଜନତା ପାର୍ଟିର (CJP) ନେତା ସୌରଭ ଦାସ ଓ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ପୁଣି ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ । ଉଭୟ ନେତା କିଛି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ । ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେବା ସମୟର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୌରଭ ଦାସ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୌରଭ ?

ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୌରଭ ଦାସ, ଇନକିଲାବ୍‌ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଓ ଭାରତ ମାତାକି ଜୟ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି । ଦୁଇ ସିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

‘ଆମେ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ । ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ କରି ପାରିବା । ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ତୁମ ଖେଳ ଶେଷ’ - ସୌରଭ ଦାସ, ସିଜେପି ନେତା

ଗତଥର ବିମାନରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ:

ତେବେ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା, ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଜିତ ଦିପକେ, ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଓ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 11ରେ 3 ନେତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ।

ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ମନା:

ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥଳରୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତର ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାନ ବଦଳରେ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ 3 ନୂଆ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେ ଗୁଡିକ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଳା ମଇଦାନ, ବୁରାଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓ ସିବିଡି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ । ଗୃହମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ କମିଟି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅଖିଳେଶ ମମତାଙ୍କ ସମେତ ସାମିଲ ହେଲେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା

ସିଜେପି ସହ ସଂପର୍କ କାଟିଦେଲେ କି ଧ୍ରୁବ୍ ରାଠି ? ଲଢିବେ କି ନିର୍ବାଚନ ? ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର

'ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ': କଂଗ୍ରେସର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ

TAGGED:

CJP LEADERS DETAINED JANTAR MANTAR
SAURAV DAS ASHUTOSH DETAINED
ସିଜେପି ନେତା ସୌରଭ ଆଶୁତୋଷ ଅଟକ
ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିବାଦ
DELHI PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.