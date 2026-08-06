'କ୍ୟା ବୋଲତି ପବ୍ଲିକ' ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ; ଶିକ୍ଷା, ବେକାରି ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନର ଘୋଷଣା; ନ୍ୟାୟବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ମିଡିଆ ଓ ବେକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ CJP ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ
Published : August 6, 2026 at 8:21 PM IST
ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର: କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) 'କ୍ୟା ବୋଲତି ପବ୍ଲିକ' (ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି) ନାମରେ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦିପକେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ 'କ୍ୟା ବୋଲତି ପବ୍ଲିକ' ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।"
CJP Press Conference LIVE https://t.co/kEBSI8ZNmI— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) August 6, 2026
ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବେକାରି ଓ ନ୍ୟାୟବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଦିପକେ କହିଥିଲେ, "ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ଅଦାଲତର ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି, ଏପରିକି ଅଦାଲତୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ।"
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ମିଡିଆ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି।
The Cockroach Janta Party announces its agenda for the coming months after the conclusion of its two-day session in Chhatrapati Sambhajinagar. pic.twitter.com/jpTTNtgaqD— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) August 6, 2026
ଦିପକେ କହିଥିଲେ, ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୟସ ୩୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି କମ୍ ଆୟରେ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ବେକାର ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାକୁ ନେଇ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସରକାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି।"
ସେ କହିଥିଲେ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଉ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଜେନ୍-ଜି (Gen Z) ପିଢ଼ି ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାଇବ। ଦେଶରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନାଗରିକ ସଂଗଠନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। "ଏହାହିଁ ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା," ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ଦିପକେ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ (Institutional Accountability) ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିପଦଜନକ ସଙ୍କେତ।
ସେ କହିଥିଲେ, "ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରମାନେ ସରକାର ବାଛୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି କିଏ ଭୋଟ ଦେବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ତାହା ନହେଲେ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନୀ କାରଚୁପି ଜାରି ରହିବ।"
The Cockroach Janta Party formally announces the names of it’s National Working Committee! pic.twitter.com/zMrXUNxW9U— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) August 6, 2026
ଏହି ଅବସରରେ ସିଜେପି ତାହାର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି।
- ଅଭିଜିତ ଦିପକେ – ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
- ଅଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା – ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ
- ସୌରଭ ଦାସ – ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ
- ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ଶିନ୍ଦେ – ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ମୁଖ୍ୟ
- ଦୀପକ ବାଲିଆର – ସଂଗଠନ ସହ-ମୁଖ୍ୟ
- ବିଜୟ ରେଡ୍ଡି ମାଲାଙ୍ଗୀ – ମିଡିଆ ମୁଖ୍ୟ
- ରତ୍ନା ସିଂହ – ଆଇନ ବ୍ୟାପାର ମୁଖ୍ୟ
- ବୈଷ୍ଣବୀ – ଗବେଷଣା ଓ ନୀତି ମୁଖ୍ୟ
- ରୋହନ ଦେଶପାଣ୍ଡେ – ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ
- ଯୋଗେଶ ଇଙ୍ଗଲେ – ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟ
CJP ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା କହିଥିଲେ ଯେ, ଆହୁରି କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ଜୋନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।