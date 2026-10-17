ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ: ଶାନ୍ତି ବଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ
ଦୀପକେଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଶାନ୍ତି ବଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : October 17, 2026 at 6:19 PM IST
ABHIJEET DIPKE BAIL, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଆଜି (ଶନିବାର) ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ 'ଶାନ୍ତି ବଣ୍ଡ' (peace bond) ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) କନ୍ନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ CJP ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ "ଲେହରା ଦୋ ତିରଙ୍ଗା" (ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ) ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଝଣ୍ଡେୱାଲାନ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଦୀପକେଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ସେ ଦେଇଥିବା ଏକ 'ଶାନ୍ତି ବଣ୍ଡ'ର ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଘଂନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
"ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି (peace bond) ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ଲିଖିତ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ," ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ପିଟିଆଇ (PTI) ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ଦିନ ସିଜେପି (CJP)ର ଆଇନଗତ ବ୍ୟାପାର ମୁଖ୍ୟ ରତ୍ନା ସିଂହ, ଦୀପକେଙ୍କ ଗିରଫଦାରିର ଆଇନଗତ ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ । ସେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (Special Executive Magistrate- SEM) କୋର୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
X-ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସିଂହ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା କିପରି ଏକ ଅପରାଧ ହୋଇପାରେ ? ସିଂହ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏସଇଏମ୍ (Special Executive Magistrate- SEM) କୋର୍ଟ ଅଭିଜିତ ଦିପକେଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରି ବେଆଇନ ଅଟେ । ସେ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ- ଏହା କିପରି ଏକ ଅପରାଧ ହୋଇପାରେ ?"
ଦୀପକେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିଂହ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କୁ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବା, ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନ ମିଳିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ନ ପାରିବା - ଏସବୁ ଘଟଣା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଆଇନର ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷମତାର ଏଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ କିପରି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ? ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ 'ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍' (ନିବାରକ ଅଟକ) ଆଳରେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ ।
ସିଂହ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ, ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଗ ଥାନାରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (SEM)ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପକେଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 'ଲେହରା ଦୋ ତିରଙ୍ଗା' (ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ) ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରୁ ଦୀପକେଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS)ର ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ କରି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ ।
ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଟକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦିନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ ବନ୍ଦ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CJP ନେତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ SIR ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ