ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମାମଲାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ରାହୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
Published : July 22, 2026 at 11:35 AM IST
Union Education Minister Dharmendra Pradhan on NEET Paper leak ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା । କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡଗେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ପରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଛତ୍ରସାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ମାର୍ଗ ଥାନାରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋହନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ସରକାର । ମାତ୍ର ଏହି ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରି ନଥିଲା ।
ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସଂସଦରେ ନିଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କ ଦାବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶରଦ ପାୱାର, ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଯାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଓ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଆହତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟ
ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସଂବେଦନହୀନ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ମିଛୁଆ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରସୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱର ଶୋଚନୀୟ ରେକର୍ଡର ସଠିକ୍ ହିସାବ କରାଯିବ’’।
Mantri Pradhan is an indifferent, insensitive, incompetent, and inveterate liar like the Pradhan Mantri. At a time when he has disappointed the aspirations of millions of students, he refuses to resign and instead continues to demonstrate his unchecked arrogance and pettiness…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 22, 2026
ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଅନିୟମିତା ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକା କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଆମେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଓ ସଂସ୍କାର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମ ସରକାର ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ’’।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ହାତବାରିସି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
LoP Shri @RahulGandhi and @INCIndia continue to shamelessly exploit students as political tools to manufacture disruption during the Monsoon Session of Parliament.— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) July 21, 2026
Shri @RahulGandhi and @INCIndia chose to stage a dharna outside the Hon'ble Prime Minister's residence , causing…
ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ହାତବାରିସି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ବାଛିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଅବମାନନା କରାଗଲା। ସରକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଲୋଚନା ବଦଳରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବାଛିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନ ନଥିଲା । ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଶିରୋନାମା ପାଇଁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଥିଲା।’’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସିଜେପିର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହିଂସା: 118 ପୋଲିସ ଆହତ, 70ରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଅଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫଟୋରେ ଖବର: CJPର ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଲାଠିମାଡ, ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ