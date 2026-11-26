ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅସହମତି ବିପଦ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ: CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ
ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତ ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାଁରେ ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନାପସନ୍ଦ।
By Sumit Saxena
Published : November 26, 2026 at 7:36 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅସହମତି କୌଣସି ବିପଦ ନୁହେଁ। ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଏବଂ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାଁରେ ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଲୁଚାଇବା କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟିକ ମଞ୍ଚକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତିଗତ ସଚ୍ଚୋଟତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ।
ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା ଲନ୍ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (SCBA) ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ, ଅସହମତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଏବଂ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ତାହା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମାନସିକତା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସହମତିକୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ଭାବେ ଦେଖିବା ଅନୁଚିତ।
ସିଜେଆଇ କହିଥିଲେ, “ଏଭଳି ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଆଲୋଚନା ଯୁକ୍ତି, ବୃତ୍ତିଗତ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଜରୁରି। ଯଦି ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଳରେ ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଲୁଚାଯାଏ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ମଞ୍ଚକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ବୃତ୍ତିଗତ ସଚ୍ଚୋଟତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, କେବଳ ଅସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ହିଁ ସମ୍ବିଧାନର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥାଏ। ବରଂ କ୍ଷମତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ବିଧାନର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ।
“କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣେ ଅସହାୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ, ଏସବୁ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦାବି ନେଇ ଆଗତ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ; କହିଲେ, ସଚେତନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଜବରଦସ୍ତ ନୁହେଁ
ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷମତା ସହ ଏହାର ସୀମା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂଯମ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଶା କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନାଗରିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
“ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଦକ୍ଷତା, ବୈଷୟିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସମ୍ବିଧାନର ଶକ୍ତି କେବଳ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ନାଗରିକଙ୍କ ମନରେ ଏହା କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ମପାଯିବ,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଏକ ଏଭଳି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ୱାଧୀନ, ପହଞ୍ଚିବାରେ ସହଜ ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ମାନବୀୟ ହୋଇଥିବ। ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଦେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ।”
ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି ସିଜେଆଇ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ମହକିଲଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ମହକିଲଙ୍କ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ।
“ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ରହିବା, ତଥ୍ୟ ଓ ଆଇନଗତ ନଜିର ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ସଠିକତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଏଥିସହ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏହାର ଅଧିକାରୀମାନେ କେତେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଅନେକାଂଶରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ CJIଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ।