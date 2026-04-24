ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରେକର୍ଡ ମତଦାନକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 152ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ରେକର୍ଡ 92.72% ଭୋଟ୍ ହାରକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ।
Published : April 24, 2026 at 5:09 PM IST
CJI Surya Kant ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର୍ ତାଲିକାରେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଣ୍ଟେସିଭ୍ ରିଭିଜନ( Special Intensive Revision- SIR) ପରେ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଗୁରୁବାର (ଏପ୍ରିଲ 23) ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ହାରକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 152ଟି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ ମତଦାନ ହାର 92.72 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ଭାରତର ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବରେ, ମୁଁ ଭୋଟ୍ ହାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି । ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ।" ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପୁଲ ଏମ. ପାଞ୍ଚୋଲି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆବେଦନ ସମେତ ଅନେକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ୧୯ଟି ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ଦେବା ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଭୋଟର୍ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛନ୍ତି ।
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଟିଏମସି ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେକର୍ଡ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ସମସ୍ତ କୋଣରେ ରହୁଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନାଗରିକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ । କାରଣ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏଥର ଭୋଟ୍ ନଦେବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ ।
କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପିଲେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଗୁଡ଼ିକ ଭୋଟର୍ ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବଳ 139ଟି ଆବେଦନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହିପରି 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ।