CJIଙ୍କ ଉପରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ: ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅବମାନନା ଆବେଦନ ଦାଖଲ କଲା SCBA
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ (SCBA) ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 16, 2026 at 4:23 PM IST
REMARKS ON CJI CONTEMPT OF COURT, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ନିଖିଲ ୱାଗଲେ ଏବଂ ଶିବସେନା (UBT) ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (SCBA) ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାର ବିଚାରକୁ ଭାରତର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆର୍. ଭେଙ୍କଟରମଣି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ପତ୍ରରେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ମତରେ, ସାମ୍ବାଦିକ ନିଖିଲ ୱାଗଲେ ଏବଂ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।"
ଚିଠିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଚାରପତିମାନେ ବିଜେପି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ଆୟୋଜନ କରିବା..." ସମ୍ପର୍କରେ ରାଉତଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପୋଷ୍ଟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।
ଏକ୍ସ-ପୋଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ ବିନା କରାଯାଇଥିଲା । ବିବୃତ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜୁନ୍ 19, 2026ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲଙ୍କ ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏକ୍ସ-ପୋଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ରାଉତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନ ସହିତ ଜଡିତ ।"
ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ବିଚାରପତିମାନେ ଲଣ୍ଡନରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ବୋଲି ବୟାନ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏକ୍ସ-ପୋଷ୍ଟ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ।
ଚିଠିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, "ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ ।" ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ (SCBA) ପିଟିସନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ସେହି ଦିନ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ଆଇନ, 1971 ର ଧାରା 15(1)(b) ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ‘ଦେଶରେ ବାଂଲାଦେଶ ପରି ସ୍ଥିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି’: ଦିଲ୍ଲୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାଜନାଥ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- CJP ନେତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ SIR ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ