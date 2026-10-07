CEC ଆଇନ ମାମଲା: ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆବେଦନର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆଇନ, ୨୦୨୩କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନକୁ ନେଇ ଏକ ବିଭାଜିତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
Published : October 7, 2026 at 2:50 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଇସି) ଆଇନ ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ଆବେଦନର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ । ସିଜେଆଇ, ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚି ଓ ବି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଗୋପାଳ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣନ୍ ଏହି ଆବେଦନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ନିଯୁକ୍ତି, ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ) ଆଇନ, ୨୦୨୩କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନକୁ ନେଇ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ରେ ବିଚାରପତି ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତ ଓ ବିଚାରପତି ଏସ୍.ସି.ଶର୍ମାଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରାୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବିଭାଜିତ ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବେ ଏହି ମାମଲାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମେ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ’’। ଅନ୍ୟ ଏକ ପକ୍ଷ ଏହି ବିଭାଜିତ ରାୟ ବିରୋଧରେ ଏକ ନିବାରଣମୂଳକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ନେଇ ବରିଷ୍ଠ କାଉନସିଲ୍ ବେଞ୍ଚକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ସିଜେଆଇ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଢିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣନ୍ ।
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ନିଯୁକ୍ତି, ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ) ଆଇନ, ୨୦୨୩'କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ବେଞ୍ଚକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ବିଚାରପତି ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଏସ୍.ସି. ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ ଏକ ବିଭାଜିତ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଦତ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ୨୦୨୩ ଆଇନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ନିଜର ମତ ଦେଇଥିଲେ।
ବିଚାରପତି ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବିଚାରପତି ଶର୍ମା ଏହାର ବିପରୀତ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ବେଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାକୁ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ବିଚାରପତି ବିଶିଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚକୁ ପଠାଇ ଏହାକୁ ସିଜେଆଇଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ସମ୍ପର୍କିତ ନୋଟିସ ଖାରଜ; ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲା ଉଭୟ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବିଜେଡି, ପୁଣି ଉଠେଇଲା ବେଆଇନ ଡବଲ ବାଲାଟ କଥା