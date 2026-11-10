CISCE ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା-2027 ତାରିଖ ଘୋଷଣା; ଜାଣନ୍ତୁ, କେବେଠୁ ହେବ ଆରମ୍ଭ
ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 3, 73,980 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ICSE ପରୀକ୍ଷାରେ 76 ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବାବେଳେ ISC ପରୀକ୍ଷାରେ 60ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ।
Published : November 10, 2026 at 5:12 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 5:44 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାଉନସିଲ ଫର ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଗ୍ଜାମିନେସନ (CISCE) ପକ୍ଷରୁ 2017 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଯଥାକ୍ରମେ ଫେବୃୟାରୀ 15 ଓ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 3, 73,980 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ICSE ଦ୍ୱାରା 3106ଟି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର 2.70 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଏଥର ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ସେହିପରି ISC (ଦ୍ୱାଦଶ)ରେ 1651 ସ୍କୁଲର 1.1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ICSE ପରୀକ୍ଷାରେ 76 ବିଷୟ ଥିବାବେଳେ ISC ପରୀକ୍ଷାରେ 60ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ।
CISCE ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, 2027ରେ ICSE ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2027ରେ ଶେଷ ହେବ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା ମୋଟ 2, 835ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
CISCEର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ତଥା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜୋସେଫ ଇମାନୁଏଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏକ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିରପେକ୍ଷତା, ପରିଚାଳନାର ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ତଥା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକ ଉପରେ ଥିବା ଆସ୍ଥା ସହ ଜଡିତ ।’
ICSE ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକା ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଏଠାରୁ (51,168 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରୁ 46,521, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 33,417, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରୁ 31,035, ପଞ୍ଜାବରୁ 19, 308 ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡରୁ 17,201 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ।
ସେହିପରି 2027 ISC (ଦ୍ୱାଦଶ) ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ । ଅନୁବନ୍ଧିତ 1651 ସ୍କୁଲର ମୋଟ 1,10,025 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଥିବା 1477 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥର CISCEର ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର 34,702 ପିଲା ISC ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ 30, 235, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ 5,629, ପଞ୍ଜାବରୁ 5,479, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ 5356, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 4660, ତାମିଲନାଡୁରୁ 3,572, କେରଳରୁ 3491 ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 3010 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ।
2027 -ICSE ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଢିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଦିଆଯିବ । 10.15ରେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଢିବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ଯଥାକ୍ରମେ 10.45 ଏବଂ 11ଟା ଥିଲା ।
ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ 9.45 ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ନିଜ ସିଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବସି ସାରିଥିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CBSE ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬-୨୭: LOC ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ୱିଣ୍ଡୋ, ନଭେମ୍ବର ୭ ଶେଷ ତାରିଖ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ! CBSE ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ୩ଟି ବିଷୟ