ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ, ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।
Published : September 10, 2026 at 8:45 PM IST
XI JINPING WILL VISIT INDIA, ବେଜିଂ: ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି, କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛି । ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ରୁ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ପୃଥକ ଭାବେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଆଶା
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦୁଇ ଏସୀୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି, ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।
ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୯ରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ
ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ (BRICS)ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ, ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୨ ଏବଂ ୧୩ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ । ଏଥିରେ ତ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୯ରେ ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟସ୍ଥ ମାମଲ୍ଲାପୁରମରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ।
At the invitation of Prime Minister of the Republic of India Narendra Modi, President Xi Jinping will attend the 18th BRICS Summit in New Delhi from September 12 to 13. pic.twitter.com/abKPwOyqRm— CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) September 10, 2026
ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ୨୦୧୬ରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଗୋଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୪ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ୨୦୧୪ ଗସ୍ତ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ।
ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ସିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ଯାହା 2020 ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ଅଚଳାବସ୍ଥା ପରେ ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଗତ ମାସରେ ବେଜିଂରେ ସୀମା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ବେଜିଂରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ 25ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକ ଆଠ-ସୂତ୍ର ସମ୍ମତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ "ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭଦାୟକ" ସୀମା ସମାଧାନ ଏବଂ ସୀମା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ସୀମା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ମୋଦି-ସିଙ୍କ ବୈଠକକୁ ଖାସ୍ ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରମୁଖ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତି: ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷ, ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଏକତ୍ର କରିବ ଏବଂ ବହୁପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀ (Multilateral cooperation group)ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବିଶ୍ୱ ଶାସନରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି ।
ଚୀନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ସିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ଚୀନ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବ୍ରିକ୍ସ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତି ବେଜିଂର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱକ୍ରମ ଗଠନରେ ଏହାର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମନ୍ୱୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମାନ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ରିକ୍ସରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ବ୍ରାଜିଲ୍, ରୁଷ, ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସାମିଲ ଥିଲେ । 2024 ମସିହାରେ ଏଥିରେ ମିଶର, ଇଥିଓପିଆ, ଇରାନ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା । 2025 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା । ବେଲାରୁଷ, ବୋଲିଭିଆ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କ୍ୟୁବା, ମାଲେସିଆ, ନାଇଜେରିଆ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଉଗାଣ୍ଡା, ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଗତ ବର୍ଷ ବ୍ରିକ୍ସ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ।
ବ୍ରିକ୍ସ 11 ପ୍ରମୁଖ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକାଠି କରିଛି
ବ୍ରିକ୍ସ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି, କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱର 11 ବୃହତ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ । ବ୍ରିକ୍ସ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୪୯.୫ ପ୍ରତିଶତ, ବିଶ୍ୱ ଜିଡିପିର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ।
ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବିଷୟ କ’ଣ?
ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିବୃତ୍ତିରେ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା "ସ୍ଥାୟୀତା, ନବସୃଜନ, ସହଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ" ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ "ମାନବତା ପ୍ରଥମ" ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଲୋକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।
ଭାରତ ବ୍ରିକ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଥର, ୨୦୧୨, ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୨୧ରେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛି । ଭାରତ ଜାନୁଆରୀ ୧ରେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ବ୍ରିକ୍ସ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ୨୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଥିବାରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ବ୍ରିକ୍ସ ତିନିଟି ମୌଳିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଢାଞ୍ଚାରେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି: ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଲୋକ-ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦିଲ୍ଲୀରେ 18ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ; ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11-13 ଯାଏଁ ଟ୍ରାଫିକ ଓ VVIP ରୁଟ୍ କଟକଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Photo: ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦିଲ୍ଲୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ