ବ୍ରିକ୍ସ ଗାଲା ଡିନର୍କୁ ଆସିଲେନି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, କାରଣ କ'ଣ ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଗାଲା ଡିନରରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆବୁଧାବିର କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଶେଖ ଖାଲିଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ ।
Published : September 13, 2026 at 9:30 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାଲା ଡିନର୍ରେ ଯୋଗ ଦେଲେନି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ । ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥି ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଗାଲା ଡିନରରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ସେହିପରି ଆବୁଧାବିର ଯୁବରାଜ ଶେଖ ଖାଲେଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଡିନର୍ ଟେବୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତଥାପି, PTIର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ । ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ସେପଟେ ଆବୁଧାବିର କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଶେଖ ଖାଲିଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ଗାଲା ଡିନରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆବୁଧାବି ଫେରିଯାଇଥିଲେ ।
ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ?
ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ BRICS ନେତାମାନେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଂସଦ ଭବନରୁ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇଟି ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ।
ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଟେବୁଲରେ କ’ଣ ବିଶେଷ ଥିଲା?
BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2026 ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନର ମେନୁରେ ଖଣ୍ଡଭି ମିଲେ-ଫ୍ୟୁଇଲ୍, ଖୁମ୍ ଗାଲୌଟି, ପନିର ଲବାବଦାର, ଗୁଚି ମାର୍ମିକ, ଗାଜର-ବିନ ପୋରିଆଲ୍ ଏବଂ ମିଲେଟ୍ ପୁଲାଓ ଥିଲା । ମିଠା ମେନୁରେ ଓଲ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ରୁଟ କ୍ରିମ୍ ସହିତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଲେବି ଏବଂ ମୁଲବେରୀ ଫିରନି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।
ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କେବେ ଚୀନ୍ ଫେରିବେ ?
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ, 10 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ଏବଂ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚୀନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ।