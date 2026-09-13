ETV Bharat / bharat

ବ୍ରିକ୍ସ ଗାଲା ଡିନର୍‌କୁ ଆସିଲେନି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, କାରଣ କ'ଣ ?

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଗାଲା ଡିନରରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଆବୁଧାବିର କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଶେଖ ଖାଲିଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ ।

In this image posted on Sept. 12, 2026, Chinese President Xi Jinping during the BRICS Summit 2026 session on 'Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism', at Bharat Mandapam, in New Delhi.
ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ (@SpoxCHN_MaoNing/X via PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2026 at 9:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାଲା ଡିନର୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେଲେନି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ । ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥି ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଗାଲା ଡିନରରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ସେହିପରି ଆବୁଧାବିର ଯୁବରାଜ ଶେଖ ଖାଲେଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଡିନର୍‌ ଟେବୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତଥାପି, PTIର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ । ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।

ସେପଟେ ଆବୁଧାବିର କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଶେଖ ଖାଲିଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ଗାଲା ଡିନରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆବୁଧାବି ଫେରିଯାଇଥିଲେ ।

ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ?

ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ BRICS ନେତାମାନେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଂସଦ ଭବନରୁ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇଟି ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ।

ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଟେବୁଲରେ କ’ଣ ବିଶେଷ ଥିଲା?

BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2026 ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନର ମେନୁରେ ଖଣ୍ଡଭି ମିଲେ-ଫ୍ୟୁଇଲ୍, ଖୁମ୍ ଗାଲୌଟି, ପନିର ଲବାବଦାର, ଗୁଚି ମାର୍ମିକ, ଗାଜର-ବିନ ପୋରିଆଲ୍ ଏବଂ ମିଲେଟ୍ ପୁଲାଓ ଥିଲା । ମିଠା ମେନୁରେ ଓଲ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ରୁଟ କ୍ରିମ୍ ସହିତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଲେବି ଏବଂ ମୁଲବେରୀ ଫିରନି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କେବେ ଚୀନ୍ ଫେରିବେ ?

ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ, 10 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ଏବଂ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚୀନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ଗ୍ରହଣ ହେଲା BRICS ଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା, ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

BRICS Summit | 'ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍'କୁ 'ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ' ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

TAGGED:

CHINESE PRESIDENT
BRICS GALA DINNER
BRICS SUMMIT
ସି ଜିନପିଙ୍ଗ
XI JINPING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.