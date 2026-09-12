ETV Bharat / bharat

BRICS SUMMIT : ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କରିବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର।

China President Xi Jinping
ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ (AFP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଜିନପିଙ୍ଗ ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳେ ୧୮ ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଚୀନ୍‌ର ସରକାରୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଜିନହୁଆ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଜିନପିଙ୍ଗ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ।ତାଙ୍କ ସହ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କାଇ କ୍ୱି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ମାଓ ନିଙ୍ଗ୍ କହିଛନ୍ତି ବଜାର ଏବଂ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ । ଚୀନ ବ୍ରିକ୍ସ ସହଯୋଗକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ସେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ସହଯୋଗକୁ ଗଭୀର କରିବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିବେ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଚୀନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଏହା ବ୍ରିକ୍ସ ସହଯୋଗର ଉଚ୍ଚମାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ । ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଏକ ସହଭାଗୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।"

ଭାରତ-ଚୀନ୍ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବ୍ରିକ୍ସ ସହଯୋଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋଦି-ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଏକ ସୁଯୋଗ: ବିଶେଷଜ୍ଞ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ବ୍ରିକ୍ସ ସହଯୋଗକୁ ନୂତନ ଗତି ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ (FICCI)ର ଚୀନ ଶାଖାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅତୁଲ ଡାଲାକୋଟୀ କହିଛନ୍ତି,"ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ବ ବୈଠକ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ଫଳାଫଳ ସାଧାରଣତଃ ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲା । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ନେତା ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଫଳାଫଳ ସର୍ବଦା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଚୀନରେ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। "

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ସହିତ, ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆଗାମୀ 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର 155 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ 500 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ କେବଳ ନିକଟ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ବ୍ରିକ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ବିକାଶ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...

ଆଜି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର; ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଏକାଠି ହେବେ ମୋଦି, ଜିନପିଙ୍ଗ, ପୁଟିନ

BRICS Summit 2026: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ରୁଷ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମିଳିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ

TAGGED:

XI JINPING LEFT BEIJING
BRICS NEW DELHI
BRICS
ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.