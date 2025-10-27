ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ନେବା ପରେ HIV ପଜିଟିଭ ହେଲେ ଶିଶୁ, ଡାକ୍ତର ନିଲମ୍ବନ
ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ନେଇ HIV ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଶିଶୁ । ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : October 27, 2025 at 12:36 PM IST
ରାଞ୍ଚି: ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ନେଇ HIV ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଶିଶୁ । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଝାଡଖଣ୍ଡର ଚାଇବାସା ଅଞ୍ଚଳରେ । ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସମୃକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ।
ରକ୍ତ ନେବା ପରେ HIV ପଜିଟିଭ ହେଲେ ଶିଶୁ:
ଝାଡଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଇବାସା ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି ଶିଶୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଉମଧ୍ୟ ପୀଡିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତାରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का संक्रमित होना अत्यंत पीड़ादायक है।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) October 26, 2025
राज्य में स्थित सभी ब्लड बैंक का ऑडिट कराकर पांच दिनों में रिपोर्ट सौंपने का काम करे स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य प्रक्रिया में लचर व्यवस्था किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री श्री…
ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କଙ୍କୁ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋରେନ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଥାଲାସେମିଆରେ ପୀଡିତ ଶିଶୁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ।" ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକର ଅଡିଟ କରି ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇରଫାନ୍ ଅନ୍ସାରୀଙ୍କୁ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ:
ଥାଲାସେମିଆରେ ପୀଡିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ଲଡ ଦିଆଯିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଝାଡଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଦିନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 5 ଜଣିଆ ସରକାରୀ ଟିମ୍ ଶନିବାରଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହ ରକ୍ତ ନମୂନା ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଥାଲାସେମିଆରେ ପୀଡିତ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ଏଚଆଇଭି ପଜେଟିଭ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ପିଲାମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ..
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଦିନେଶ କୁମାରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, "ଏହି ଶିଶୁମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ଲଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା । 18 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜଣଙ୍କର ଏଚଆଇଭି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । 7 ବର୍ଷିୟ ଶିଶୁଟି ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା ।"
ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ ନେତା ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଙ୍କଲ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଚାଳନାର ଅବହେଲା ଯୋଗୁଁ ଥାଲାସେମିଆ ପୀଡିତ ଏକ 7 ବର୍ଷିୟ ଶିଶୁକୁ HIV ପଜିଟିଭ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।" ଏହାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିିଭି ଭାରତ