ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ନେବା ପରେ HIV ପଜିଟିଭ ହେଲେ ଶିଶୁ, ଡାକ୍ତର ନିଲମ୍ବନ

ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ନେଇ HIV ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଶିଶୁ । ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

Representational Picture
Representational Picture (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2025 at 12:36 PM IST

ରାଞ୍ଚି: ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ନେଇ HIV ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଶିଶୁ । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଝାଡଖଣ୍ଡର ଚାଇବାସା ଅଞ୍ଚଳରେ । ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସମୃକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ।

ରକ୍ତ ନେବା ପରେ HIV ପଜିଟିଭ ହେଲେ ଶିଶୁ:

ଝାଡଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଇବାସା ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି ଶିଶୁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ HIV ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଆଉମଧ୍ୟ ପୀଡିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତାରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କଙ୍କୁ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋରେନ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଥାଲାସେମିଆରେ ପୀଡିତ ଶିଶୁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ।" ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକର ଅଡିଟ କରି ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇରଫାନ୍ ଅନ୍ସାରୀଙ୍କୁ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ:

ଥାଲାସେମିଆରେ ପୀଡିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ଲଡ ଦିଆଯିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଝାଡଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଦିନେଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 5 ଜଣିଆ ସରକାରୀ ଟିମ୍ ଶନିବାରଠାରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହ ରକ୍ତ ନମୂନା ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଥାଲାସେମିଆରେ ପୀଡିତ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ଏଚଆଇଭି ପଜେଟିଭ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ପିଲାମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ. ଦିନେଶ କୁମାରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, "ଏହି ଶିଶୁମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ଲଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା । 18 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜଣଙ୍କର ଏଚଆଇଭି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । 7 ବର୍ଷିୟ ଶିଶୁଟି ଏଚଆଇଭି ପଜିଟିଭ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା ।"

ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ ନେତା ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଙ୍କଲ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଚାଳନାର ଅବହେଲା ଯୋଗୁଁ ଥାଲାସେମିଆ ପୀଡିତ ଏକ 7 ବର୍ଷିୟ ଶିଶୁକୁ HIV ପଜିଟିଭ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।" ଏହାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିିଭି ଭାରତ

