ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକାଶ! ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ପାରଙ୍ଗମ
ଗୟାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ନ ଆସିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାଜିଥାଏ । ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକାଶ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ।
Published : February 24, 2026 at 11:01 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ରତ୍ନେଶ କୁମାର
ଗୟା: "ମୋ ନାଁ ପ୍ରିନ୍ସ କୁମାର ଏବଂ ମୁଁ IAS ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏବେ, ମୁଁ କାହା ସହିତ ଇଂରାଜୀ କହିବାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ।" ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରିନ୍ସ କୁମାରଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ।
ଛାତ୍ରୀ ପୂଜା କୁମାରୀ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର ବାପା-ମା ଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଠପଢ଼ି ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।"
ଏହି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଇଂରାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମନେହୁଏ । ତଥାପି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଇଂରାଜୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସତ କି ? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ଇଂରାଜୀ କହୁଥିବା ଏହି ପିଲାମାନେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିନେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗଡ଼ ଥିଲା ।
ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ଭଲ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି:
ବିହାର ଗୟା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଇମାମଗଞ୍ଜ ବ୍ଲକର ଖଡ଼ାଓଁ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମ ଅଛି । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବା କଷ୍ଟକର । ତଥାପି, ଏଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଇଂରାଜୀ କହିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ । ତଥାପି ଏହି ନକ୍ସଲ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ ଲେଖୁଛି ।
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି:
ଖଡ଼ାଓଁ ଗାଁର ଶିକ୍ଷାଗତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହରାଇବାକୁ ନଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ।
"ଆମ ସ୍କୁଲ ଇମାମଗଞ୍ଜ ବ୍ଲକର କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର । ଏଠାକାର ଅଭିଭାବକମାନେ ସଚେତନ ନଥିଲେ । ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।" - ପ୍ରମୋଦ କୁମାର, ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖଡ଼ାଓଁ
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶପଥ:
ପ୍ରମୋଦ କୁମାର କୁହନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା । ତେବେ ହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବି । ଏହା ମୋର ଶପଥ । ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ଉପସ୍ଥାନ 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ । ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ।"
ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା... ଆମେ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ: ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ ପଠାଇବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ଏବେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲୁ । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
"ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ବୈଠକ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ । ଏହି ବୈଠକରେ ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଯେ, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ ପଠାଇବା ଉଚିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି; ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପିଲା ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ।" - ପ୍ରମୋଦ କୁମାର, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖଡ଼ାଓଁ
ନକ୍ସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ:
ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ସ୍କୁଲ ନଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିଥାଉ । ଯଦି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କାହିଁକି ପଚାରୁ । ନକ୍ସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ।
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାଇ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି:
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମର୍ପିତ ଯେ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ନକ୍ସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ, ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ପିତାମାତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା:
ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପିତାମାତା ଅର୍ଜୁନ ସିଂହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଠପଢୁ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରୁ । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନଥିଲା । ଏଠାକାର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଗାଁରେ ବୈଠକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନଥିଲା, ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଉଥିଲେ ।
"ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ; ବରଂ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି । ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଆମର ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରୁ ।" - ଅର୍ଜୁନ ସିଂହ ଭୋକ୍ତା, ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ
ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ:
ଖଡ଼ାଓଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ । ମଧ୍ୟମା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମୋଦ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ, ମଧ୍ୟମା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡି ଘର କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ । ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଗାଁରେ କେହି ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି । କେହି ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଗାଁରେ ଏକ ମଧ୍ୟମା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ - ଅଭିଭାବକ:
ଖଡ଼ାଓଁ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି । ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ କହୁଥିବା ଦେଖି ଅଭିଭାବକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 80 ଘର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗ୍ରାମରେ, ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏଠାରେ ଏକ ମଧ୍ୟମା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ।
ଖଡ଼ାଓଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ:
ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭଳି ଥିଲା । ସମୟ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତଥାପି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ରହିଛି ।
