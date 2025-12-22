ETV Bharat / bharat

ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନୁରାଧା କୁମାରୀ ।

CEC AND WIFE IN RAMOJI FILM CITY
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 22, 2025 at 6:29 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବୁଲିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନୁରାଧା କୁମାରୀ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚେରୁକୁରି କିରଣ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଏମ୍‌ଡି ଚେରୁକୁରି ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ନାତି ସୁଜୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।

Gyanesh Kumar and his wife visited 'Baahubali' set
'ବାହୁବଳୀ' ସେଟ୍ ବୁଲିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ETV Bharat)

ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବୁଲିଲେ ସିଇସି:

ସିଇସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 'ବାହୁବଳୀ' ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ୨୦୦୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ବିସ୍ତୃତ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ସହିତ, ଏଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ।

କେଉଁଠି ବୁଲିଲେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ?

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନୁରାଧା କୁମାରୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଫୋର୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ASI) ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ତା'ପରେ ସେ ହୁସେନ ସାଗର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିମା ଦେଖିଥିଲେ ।

ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରବିନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLOs)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବୈଠକରେ, କୁମାର ସମୟ ସମୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଶୁଦ୍ଧୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ," BLOs ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ । ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଫଳ ଶୁଦ୍ଧୀକରଣରେ BLOs ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।"ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ SIRର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ BLOsଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

