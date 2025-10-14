ବନ୍ଧୁକ ଧରିବାଠୁ ସାତଜନ୍ମ ସାଥୀ: ନକ୍ସଲ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାର ଅକୁହା କାହାଣୀ...
ଛତିଶଗଡ଼ର କାଙ୍କେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲ ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ବରଯାତ୍ରୀରେ ପୋଲିସ ହେଲେ ସାମିଲ ।
Published : October 14, 2025 at 7:44 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 8:35 PM IST
ରାୟପୁର: ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ । ଆଜି ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ନକ୍ସଲି ଯୋଡ଼ି । ଦିନେ ନକ୍ସଲବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ହେଲେ ସମାଜରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ । ଏହା ପରେ ବଦଳିଗଲା ଜୀବନ । ଏବେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପରସ୍ପର ହାତ ଧରି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ନକ୍ସଲ ଯୋଡ଼ି । ଏପରି ଘଟଣା ଛତିଶଗଡ଼ର କାଙ୍କେର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ସମାଜରେ ହେଉଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ।
ଛତିଶଗଡ଼ର କାଙ୍କେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଖାଂଜୁରରେ ଦୁଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ମହିଳା ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗାଇ ନିଜର ଆଗାମୀ ଜୀବନର ସୁନେଲି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ନକ୍ସଲ ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି, ସାଗର ହିର୍ଦୋ ଓ ସଚିଲା ମାଣ୍ଡବୀ । ଏହି ଦମ୍ପତି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆତ୍ମସର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ । ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୋଲିସ୍ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ଛତିଶଗଡ଼ର ପଂଖାଜୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମଣ୍ଡପ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ୍ କର୍ମୀ ବରଯାତ୍ରୀରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଥିଲେ ।
ଶାନ୍ତି ରାସ୍ତା ବାଛିଲେ ଦମ୍ପତି:
ସାଗର ହିର୍ଦୋ ଓ ସଚିଲା ମାଣ୍ଡବୀ ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ସାମାଜିକ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅସୀମ ସାହାସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ବିବାହ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ବନି ଓ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହସଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା:
ଏହି ନିଆରା ବାହାଘରରେ ପଖାଞ୍ଜୁର ଥାନାଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେୱଟ ଏବଂ ଗୋଣ୍ଡାହୁର ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି । ସେମାନେ ଏହି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏଥିରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ନବବିବାହିତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ:
ସାଗର ହିର୍ଦୋ 2014 ମସିହାରେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପଖାଂଜୁର ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଡିସେମ୍ବର 2024 ମସିହାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ସବିତା 2020 ମସିହାରେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ 2024 ମସିହାରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେମାନେ ମିଶି ଆଗାମୀ ଜୀବନ ଏକତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ।
ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ:
ପଖାଂଜୁରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିବାହ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି । ଏହା ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ବାସ ଓ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜିଛି । ଦୁଇ ନକ୍ସଲ ନିଜର ଅତୀତ ଭୁଲି ସାମାଜିକ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସାଗର ହିର୍ଦୋ ଓ ସଚିଲା ମାଣ୍ଡବୀଙ୍କ ଏହି ବିବାହରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଭୁଲ କରୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେ ଚାହେଁ ତେବେ ସଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିପାରେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ