5 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁକୁ ମଦ ପିଆଇ ଅଙ୍ଗ କାଢିନେଲା ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖି କରିଥିଲା ଯୋଜନା
ଶିଶୁଟିକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ତାର କିଡନୀ, ଫୁସଫୁସ ଓ ଆଖି କାଢି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲଟିରେ ରଖିଥିଲା।
Published : November 9, 2026 at 11:52 AM IST
ଜଶପୁର: ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ 5 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକକୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପୁଅର ଗଳା କାଟି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଛତିଶଗଡ ଜଶପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା । ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରାମର ଅଙ୍ଗ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରି ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ଏମିତି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି ବାସୁଦେବ ଓରଫ ଟାଙ୍ଗନୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି ସନ୍ନା ପୋଲିସ ।
ମଦ ପିଆଇ ଅଙ୍ଗ କାଢିନେଲା
ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ରାମକୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ପରେ ତାର ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରିଛି । ଏହା ପରେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଚୋରାଚାଲାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାବାଳକର କିଡନୀ, ଫୁସଫୁସ ଓ ଆଖି କାଢି ନେଇଛି । ଗତ ନଭେମ୍ବର 7ରେ ଲୋଧିନାପଥ ମହୁଆ ନିବାସୀ ରାମଜିତ ରାମ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସନ୍ନା ଗ୍ରାମକୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଗୋରାପାଠ ଗାଁର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବାସୁଦେବ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲା। ମଦ ପିଇବା ପରେ ରାମଜିତ ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲା । ରାମଜିତ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଇ ନଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ବାସୁଦେବ ସହିତ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଥିବା କିଛି ପଡୋଶୀ ରାମଜିତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ପାଖପାଖ ଗାଁରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ମର୍ଡର ପ୍ଲାନ୍ !
ନଭେମ୍ବର 7 ସକାଳେ ରାମଜିତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁଣି ଥରେ ପିଲାଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ବିଲ ନିକଟରେ ଥିବା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଗାତରେ ଏକ ବସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବସ୍ତା ଭିତରେ କମ୍ବଳରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା । ସେହିପରି ମୃତଦେହଟି ମାଟିରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଜଶପୁର ପୋଲିସ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାସୁଦେବକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଜେରା କରିବା ପରେ ସେ ତା ଦୋଷ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସନ୍ନା ଗ୍ରାମକୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବାସୁଦେବ। ସେ ଜଣଙ୍କ ଜମିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ତା ମନକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ବିକ୍ରି କରିବାର ଚିନ୍ତା ଆସିଥିଲା।
ଗତ ନଭେମ୍ବର 5 ସକାଳେ କାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ରାମଜିତଙ୍କ ଘର ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ରାମଜିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମଦ ପିଇବା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଫେରିଥିଲା । ବାଟରେ ରାମଜିତର ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସହ ତାର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା । ସେ ପିଲାଟିକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତା ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ କୁକୁଡା ମାଂସ ରାନ୍ଧି ପିଲାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ତାକୁ ମଦ ପିଆଇ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଶିଶୁଟିକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ତାର ଅଙ୍ଗଗୁଡିକୁ କାଢି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲଟିରେ ରଖିଥିଲା।
ପୋଲିସ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ, ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରୀ, କୋଦାଳ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲଟିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏସଏସପି ଲାଲ ଉମେଦ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ‘‘ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲା । ତା ମନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନବ ଅଙ୍ଗ ବାହାର କରି ବିକ୍ରି କରିବାର ଚିନ୍ତା ଆସିଥିଲା। ଏଭଳି ଅପରାଧିକ ମାନସିକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ’’ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୋଇଥିଲେ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହୋଟେଲରୁ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର