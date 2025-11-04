ETV Bharat / bharat

ବିଳାସପୁରରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, ଅନେକ ମୃତାହତ ସୂଚନା

ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁରରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍, ଟ୍ରାକ୍ ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

CHHATTISGARH RAIL ACCIDENT
CHHATTISGARH RAIL ACCIDENT (ETV Bharat)
ବିଳାସପୁର: ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁରରେ କୋର୍ବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଖାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରେଳ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତଥାପି, ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି।

ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି:

ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ୟୁନିଟ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ରୁଟ୍ ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କିମ୍ବା ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରେଳପଥ ବିଳାସପୁର-କଟନି ସେକ୍ସନରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରେଳବାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

