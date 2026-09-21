ଖୁବଶୀଘ୍ର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ: ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧ କରୁଛି ।
Published : September 21, 2026 at 6:15 PM IST
ରାୟପୁର: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ । ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ କହିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ରାୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ:
ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେଓ ସାଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଅଛି । ତେଣୁ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଏହି ମାମଲାଟି ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏବେ, ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ।
ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନଡିଏ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ।"
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ କ’ଣ?
ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ବିବାଦ 1983 ମସିହାରୁ ଜାରି ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ, ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହା ଅଣ-ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ହୀରାକୁଦକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଜଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଆଣିପାରେ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଏହାକୁ ନିରନ୍ତର ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି ।
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମତ:
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଛତିଶଗଡ଼ କହିଛି, ମହାନଦୀର ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ନିଜ ଅଂଶର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ସେହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି
ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2017 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମାମଲା ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି । 2026 ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।