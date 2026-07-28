ETV Bharat / bharat

ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ବିପତ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ

ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ । ଆଇଏମଡି(IMD)ର ଆଲର୍ଟ ପରେ ଆଜି(ଜୁଲାଇ 28) ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି(ଜୁଲାଇ 29) ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ଗଡ଼ୱାଲ କମିଶନର ।

CHARDHAM YATRA SUSPENDED
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 28, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CHARDHAM YATRA SUSPENDED , ଡେରାଡୁନ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ । ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଗଡ଼ୱାଲ କମିଶନର ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ :

ଜୁଲାଇ 28 ଏବଂ 29 ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏପରି କି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି ହେବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

CHARDHAM YATRA SUSPENDED
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ (ETV Bharat Odisha)

ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଗଡ଼ୱାଲ କମିଶନର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ଜୁଲାଇରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି ।

୨୮ ଏବଂ ୨୯ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା:

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୮ ଜୁଲାଇରେ ଉତ୍ତରକାଶୀ, ଡେରାଡୁନ, ତେହରି, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ଚାମୋଲି, ଉଧମ ସିଂହ ନଗର, ବାଗେଶ୍ୱର, ପିଥୋରାଗଡ଼ ଏବଂ ନୈନିତାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

CHARDHAM YATRA SUSPENDED
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ (ETV Bharat Odisha)

ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରକାଶୀ, ଡେରାଡୁନ, ତେହରି, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ଚାମୋଲି, ବାଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ନୈନିତାଲ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉତ୍ତରକାଶୀ, ଡେରାଡୁନ, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ଚାମୋଲି, ବାଗେଶ୍ୱର, ପିଥୋରାଗଡ଼ ଏବଂ ନୈନିତାଲରେ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।

IMD ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲମୋରା, ବାଗେଶ୍ୱର, ଚାମୋଲି, ଚମ୍ପୱାଟ୍, ଡେରାଡୁନ୍, ପାଉରି, ତେହରି, ନୈନିତାଲ୍, ପିଥୋରାଗଡ଼, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, ଛୋଟ ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

CHARDHAM YATRA SUSPENDED
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସଚିବ ବିନୋଦ ସୁମନ କହିଛନ୍ତି," ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କତାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାନ୍ତୁ । ନଦୀ, ଝରଣା, ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଭୂସ୍ଖଳନ, ପଥର ଖସିବା, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣାରେ ପାଣି ଜମିବା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ବର୍ଷା, କମିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

TAGGED:

UTTARAKHAND RAIN ALERT
UTTARAKHAND WEATHER UPDATE
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବର୍ଷା ଭୂସ୍ଖଳନ
CHARDHAM YATRA SUSPENDED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.