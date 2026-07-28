ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ବିପତ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ । ଆଇଏମଡି(IMD)ର ଆଲର୍ଟ ପରେ ଆଜି(ଜୁଲାଇ 28) ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି(ଜୁଲାଇ 29) ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ଗଡ଼ୱାଲ କମିଶନର ।
Published : July 28, 2026 at 4:52 PM IST
CHARDHAM YATRA SUSPENDED , ଡେରାଡୁନ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ୍ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ । ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ଦୁଇଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଗଡ଼ୱାଲ କମିଶନର ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ :
ଜୁଲାଇ 28 ଏବଂ 29 ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏପରି କି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ଜାରି ହେବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଗଡ଼ୱାଲ କମିଶନର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ଜୁଲାଇରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି ।
୨୮ ଏବଂ ୨୯ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା:
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୮ ଜୁଲାଇରେ ଉତ୍ତରକାଶୀ, ଡେରାଡୁନ, ତେହରି, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ଚାମୋଲି, ଉଧମ ସିଂହ ନଗର, ବାଗେଶ୍ୱର, ପିଥୋରାଗଡ଼ ଏବଂ ନୈନିତାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରକାଶୀ, ଡେରାଡୁନ, ତେହରି, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ଚାମୋଲି, ବାଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ନୈନିତାଲ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉତ୍ତରକାଶୀ, ଡେରାଡୁନ, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ, ଚାମୋଲି, ବାଗେଶ୍ୱର, ପିଥୋରାଗଡ଼ ଏବଂ ନୈନିତାଲରେ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବାକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
IMD ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲମୋରା, ବାଗେଶ୍ୱର, ଚାମୋଲି, ଚମ୍ପୱାଟ୍, ଡେରାଡୁନ୍, ପାଉରି, ତେହରି, ନୈନିତାଲ୍, ପିଥୋରାଗଡ଼, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, ଛୋଟ ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣାରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସଚିବ ବିନୋଦ ସୁମନ କହିଛନ୍ତି," ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କତାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାନ୍ତୁ । ନଦୀ, ଝରଣା, ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଭୂସ୍ଖଳନ, ପଥର ଖସିବା, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ନଦୀ ଏବଂ ଝରଣାରେ ପାଣି ଜମିବା, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । "