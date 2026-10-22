ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୭୧ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କେଦାରନାଥରେ ସର୍ବାଧିକ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଯାବତ୍ ୬୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କରିଛନ୍ତି ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା; ଯାତ୍ରା ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ। ତେବେ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୋଟ ୨୭୧ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିରଣକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : October 22, 2026 at 2:41 PM IST
ଡେରାଡୁନ୍: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଯାବତ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମୋଟ ୨୭୧ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ୧୯ ତାରିଖରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କେଦାରନାଥରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୩୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବଦ୍ରିନାଥରେ ୮୫ ଜଣ, ଯମୁନୋତ୍ରୀରେ ୩୪ ଜଣ ଏବଂ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ ୨୦ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଚାରିଟି ଧାମରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୨୭୧ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅପରେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର (SEOC) ପକ୍ଷରୁ ସଂକଳିତ ଏହି ତଥ୍ୟରେ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ।ସେପଟେ କେଦାରନାଥ ଓ ବଦ୍ରିନାଥରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ଧୀର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାତ୍ରାରେ ଗତି ଆସିଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬୦ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଯାତ୍ରା ଇତିହାସରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ।
ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଚାରିଟି ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କାରଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବା ସହ ପାଣିପାଗରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ, ଥକ୍କାପଣ, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଶରୀର ଉପରେ ଗୁରୁତର ଚାପ ପକାଇଥାଏ।
ବିଶେଷକରି ହୃଦ୍ରୋଗ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଚ୍ଚତା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅସୁସ୍ଥତାର ଲକ୍ଷଣକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହେବା ସହ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଗୁରୁତର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ।
ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବଳ (SDRF) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି।
ବଦ୍ରିନାଥର ଜଣେ ପୂଜକ ଆଶୁତୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମେଡିକାଲ ସେଣ୍ଟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରୋଗ ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ।
ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି, ତାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଓ କେଦାରନାଥ ସମେତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ଆଶୁତୋଷ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
୨୦୨୨ରେ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ୩୧୧ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୩ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୪୫ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ୨୪୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୨୫ରେ SEOC ପକ୍ଷରୁ ୨୧୮ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁସ୍ଥତାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ ଏବଂ ବିପଦପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ସହ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।