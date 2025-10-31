ଭାଇଚାରାର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ: ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ-ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏକାଠି ପାଳନ୍ତି ମା' ଜଗଧାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା
ମା' ଜଗଧାତ୍ରୀଙ୍ଗ ପୂଜା ମସଜିଦ ସମିତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ । ଇମ୍ତିହାନ ହୁସେନ ମୂର୍ତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥାନ୍ତି । ଜୋସେଫ, ଆନ୍ନା ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ପୂଜାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ।
ଚନ୍ଦନନଗର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭାଇଚାରାର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ । ସତେ ଯେମିତି ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି ଏଠି । ଧୁମଧାମରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ମା' ଜଗଧାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା । ଏହି ପୂଜା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ । ସେତିକିନୁହେଁ ଏଠି ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁସଲମାନ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗଢା ଯାଇଥାଏ ।
ଏଠି ମା' ଜଗଧାତ୍ରୀଙ୍ଗ ପୂଜା ମସଜିଦ ସମିତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ । ଦାନ ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଏବଂ ବାଣ୍ଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଇସାଇମାନେ ମିଳିମିଶି କରିଥାନ୍ତି । ଏଠି ଇମ୍ତିହାନ ହୁସେନ ମୂର୍ତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥାନ୍ତି । ଜୋସେଫ ଏବଂ ଆନ୍ନା ଆସ୍ଥା ତଥା ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ପୂଜାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ମା ଜଗଧାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଳନର ଉତ୍ସବ । ସବୁ ଧର୍ମର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହି ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଚିୟାନ ସମସ୍ତେ ମିଶି କରିଥାନ୍ତି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା
ଚନ୍ଦନନଗର ପାଦରୀପାରାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମା' ଜଗଧାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା । ତେବେ ଏହି ପୂଜା ତା'ର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ସାରା ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ । ପାଦରୀପାରାରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଜଗଧାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା, ଇଦ, କ୍ରିସମାସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ପାଦରୀପାରାର ଏହି ସଦଭାବ ଏକ ନିଆରା ମିଳନର ସାକ୍ଷୀ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି ।
ଭାଇଚାରାର ଅଦ୍ଭୁତ ନିଦର୍ଶନ
ଯୋସେଫ ବିଶ୍ୱାସ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ଏହି ପୂଜା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ । ସେ କହନ୍ତି, 'ପିଲାବେଳୁ ଏହି ପୂଜା ସହ ଜଡିତ ରହି ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜା ସହ ଜ଼ଡିତ ଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ଖାଲି ମା' ଜଗଧାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମର ପୂଜାପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ବି ଦାନ କରନ୍ତି ।'
ସେହିପରି ମନ୍ନତ ହୁସେନ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏହି ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୂଜା ସମିତିର ସଦସ୍ୟା ଅଟନ୍ତି । ମନ୍ନତ କହନ୍ତି, 'ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏହି ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ପୂଜା ତଥା ଭୋଗ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ଥାନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି, ପୂଜା ସମୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇଥାନ୍ତି ।'
ସେହିପରି ଆନ୍ନା ବିଶ୍ୱାସ କହନ୍ତି, 'ବିବାହ ପରେ ସେ ଏହି ସାହିକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆସିବା ପରେ ପରେ ସେ ଏହି ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଠି ସବୁ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ପୂଜାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାଉ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ପୂଜାର ବିଷୟ ଥିଲା 'ଜଳ ବଞ୍ଚାଅ' । ଏହି ବିଷୟ ପଛରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୁଚି ରହିଛି । ଯେମିତି ଜଳର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେମିତି ଏହି ସାହିରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ ।'
ଧର୍ମକୁ ନେଇ ସବୁଆଡେ ହିଂସା, ରକ୍ତପାତ ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ ପାଦରୀପାରା ଏହି ମାନବବାଦj ବାର୍ତ୍ତା ସତରେ, ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ନିଶ୍ଚୟ ।
