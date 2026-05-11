300 ମିଟର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡିଲା କାର; ଚାଳକଙ୍କ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ୪ ଗୁରୁତର
Published : May 11, 2026 at 1:19 PM IST
ଚମ୍ବା: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚମ୍ବା-ପଠାନକୋଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତୁନ୍ନୁହଟୀ କ୍ଷେତ୍ରର କାକୀରାଘାର ନିକଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଅର୍ଥାତ ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟାବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଡେଲହାଉଜୀ ଆଡକୁ ଯାଇଥିବା ଏକ ଇନୋଭା ଟ୍ୟାକ୍ସି ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 300 ମିଟର ଖାଇକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ଗୁଜରାଟର 5 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଓ ଚାଳକଙ୍କୁ ମିଶାଇ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 4ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି ।
ଗୁଜରାଟର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଟାକ୍ସି କରି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡିରେ 10 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ । ବାଟରେ ଗାଡିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆହତଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ଧାର ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିଲେ ।
ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଟାଣ଼୍ଡା ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଏସପି ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡିଟି ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣାପଡି ନାହିଁ । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା । ହୁଏତ ଚକା ସ୍ଲିପ କରିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଯାହା ବି ହେଉ, ଖରାପ ପାଗ ଓ ଚକା ସ୍ଲିପ ଏହି ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
