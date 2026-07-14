'ଚଲୋ ସଂସଦ' ଡାକରା ଦେଲା କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ! ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଯାତ୍ରା
ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଂସ୍କାର ଦାବିରେ ଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ; ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, ସେପଟେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ଜାରି ରହିଛି
Published : July 14, 2026 at 8:10 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳୀନ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି।
CHALO SANSAD!!— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 14, 2026
Give a missed call and mark your attendance for 20th July
70116 70115 pic.twitter.com/c3AQHAd2ut
ରାଜଧାନୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ CJP ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଙ୍ଗଳବାର ୨୫ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳୀନ ଅନଶନ ମଧ୍ୟ ୧୭ ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
CJPର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରୁଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ହେବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ'ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମଗ୍ରିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଦାବି ଉଠାଇବା।
ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱରୂପ 'କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' ପକ୍ଷରୁ ୭୦୧୧୬୭୦୧୧୫ ନମ୍ବରର ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିପକେ କହିଛନ୍ତି, ଜୁଲାଇ ୨୦ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଏକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ ଓ ନାଗରିକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଆକଳନ କରାଯିବ।
- କିପରି ଗଠନ ହେଲା- "କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି" (CJP)
ଏହି ଦଳ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କକ୍ରୋଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସରପା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ପରଦିନ, ମେ 16 ତାରିଖରେ ଏହି ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ 30 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ଜଣେ ବୋଷ୍ଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP)ର ପୂର୍ବତନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଥିଲେ ।