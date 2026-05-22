ETV Bharat / bharat

'ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 217 ଭାରତୀୟ, ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 49'

କିଛି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।

SUPREME COURT ON UKRAINE WAR
SUPREME COURT ON UKRAINE WAR (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By Sumit Saxena

Published : May 22, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SUPREME COURT ON UKRAINE WAR, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ 217 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 49 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ରୁଷରେ ଅଟକ ଥିବା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା 26 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁରୋଧର ଉତ୍ତରରେ ଏହି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ।

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ 217 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ରୁଷ ଫେଡେରେସନ ସହିତ ନିରନ୍ତର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ, ସରକାର ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ 139 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁଦ୍ଧରେ 49 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରୁଷ ଛଅ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ୨୩ ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଜଣା ରହିଛି । ମସ୍କୋରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ରୁଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରୁଛି ।

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ୨୧ ଜଣ ନିକଟତମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଡିଏନଏ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ରୁଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି ।

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ୨୬ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୪ଟି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ । ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଜଣଙ୍କୁ ରୁଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 'କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଖୋଜ' ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ।

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏପରି ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରୁଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏକ ମାମଲା ହେରଫେର ପାଇଁ ଆଠ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଜଡ଼ିତ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୂତାବାସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରର ସମ୍ମତିରେ ଆଠଟି ମାମଲାରେ ମୃତଦେହ ପରିବହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରୁଷ ସେନାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜ୍ ସହିତ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଆଗୁଆ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବୋନସ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨,୫୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ମାସିକ ଦରମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଷ ନାଗରିକତା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧,୬୮,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସରକାର ଭଲ ଚାକିରିର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ରୁଷିଆକୁ ନେଇଯିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଚାଲାଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନ୍ମମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମସ୍କୋରେ ମୃତ ଗଞ୍ଜାମ ଯୁବକ ରମେୟାଙ୍କ ମରଶରୀର, ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମସ୍କୋରେ ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମୃତ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SUPREME COURT ON UKRAINE WAR
INDIANS JOINED RUSSIAN ARMED FORCES
49 INDIAN LOST THEIR LIVES
RUSSIA UKRAINE WAR
SUPREME COURT ON UKRAINE WAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.