ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼; ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କୋଟା 9ରୁ ଖସି 4 ହେଲା
ରବିବାର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 29 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସରକାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ମୁଦ୍ରାସ୍ପିତିର ବୋମା ପକାଇଛନ୍ତି ।
Published : June 9, 2026 at 1:39 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପ୍ରତିମାସ ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ଅପଡେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି । ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦରବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ରବିବାର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 29 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦରବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବାବେଳେ ସରକାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ମୁଦ୍ରାସ୍ପିତିର ବୋମା ପକାଇଛନ୍ତି ।
ମିିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପ୍ରବୀଣ ମଲ ଖାନୁଜା ସୋମାବାର କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଥିବା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ଼୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ଚାରିକୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ।
ବର୍ଷକରେ ଦୁଇଥର କମିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁୟାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା 9 ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 4କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ମେ' 2016ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପଛୁଆ ତଥା ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୋଷେଇ କରିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ହେବା ତଥା ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 12ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ସବସିଡରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହାର ସଂଖ୍ୟାକୁ 9କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ 4କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।
ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଉଥିଲା ସବସିଡି
ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର 2022ରେ 14.2କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ସବସିଡ୍ ଦେଉଥିଲେ । 2023ରେ ଏହି ସବସିଡି ହାରକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 300 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରା ଯାଇଥିଲା । ଏହି ସବସିଡି ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଉଥିଲା ।
ସବସିଡି ଭାବେ ଦିଆ ଯାଇଛି 52,000 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଜୁନ 7 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 29 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ଏହି ଦରବୃଦ୍ଧି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ 14.2 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ 942 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଘରୋଇ ସିଲିିଣ୍ଡରର ଦାମ 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । 300 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ହାରରେ ଦେଖିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 642 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ଼ଡୁଥିଲା । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 2022 ପରଠାରୁ ସବସିଡି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 52,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆ ଯାଇ ସାରିିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼: ବଢିଲା ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ମୂଲ୍ୟ ୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି