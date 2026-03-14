ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ ହେବେ ଜଣାଶୁଣା ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ନାଁରୁ NSA ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି ।

Published : March 14, 2026 at 2:52 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୬ ମାସ ଧରି ଜେଲରେ ଅଟକ ଥିବା ଲଦାଖର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକ ଓ ପରିବେଶ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସୋନମଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା NSA ଅଧିନିୟମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MHA) ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି।

ଶନିବାର ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NSA) ଅନୁଯାୟୀ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅଟକକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲେହ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଆଧାରରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ NSA ଅଧୀନରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେ NSA ଅଧୀନରେ ଅଟକ ଅବଧିର ପ୍ରାୟ ଅଧା ସମୟ ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସରକାର ଲଦାଖର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାର ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଓ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସରତ ଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଅବିରତ ବନ୍ଦ ଓ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପରିସ୍ଥିତି; ଲଦାଖର ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏଥିସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଚାକିରୀ ଆଶାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସହିତ ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏହା କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି

ସରକାର ଲଦାଖରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଗଠନମୂଳକ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ବିଚାରବିମର୍ଶ ପରେ ସୋନମଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା NSA ଅଟକକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି। ଏଥିସହ ସରକାର ଲଦାଖ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରତି ନିଜ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି, ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କମିଟି ଓ ଅନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ।

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କାହିଁକି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ?

ଲଦାଖକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଓ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲଦାଖରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 90ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ହିଂସା ପାଇଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏହାପରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବଳରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଲଦାଖ ହିଂସା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଲଦାଖରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ; ୩-୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନେକ ଆହତ

