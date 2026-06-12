ଟିଭିରୁ ରେଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକକ ପ୍ରସାରଣ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବେସରକାରୀ ରେଡିଓକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୩୦ ମିନିଟ ‘ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା’ ବିଷୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇପାରେ।
Published : June 12, 2026 at 8:33 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟେଲିଭିଜନ ଓ ରେଡିଓ ପ୍ରସାରଣ ସେବା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, “ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା” ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣର ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଥିଲା, ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସରକାରି ରେଡିଓ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ।
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଥିବା ‘ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ (ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡିଓ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସେବା) ନିୟମ, ୨୦୨୬’ ଖସଡ଼ାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ରାତି ୧୧ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୩୦ ମିନିଟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ବେସରକାରୀ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୧ ଘଣ୍ଟା ଏହି ପ୍ରକାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ହେବ।
The I&B Ministry has published the draft Telecommunications (Television, Radio and Associated Services) Rules, 2026 for public consultation.— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) June 12, 2026
Framed under the Telecommunications Act, 2023, the proposed rules aim to consolidate existing guidelines governing television, radio, and…
ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ‘ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଫର୍ ଅପଲିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନଲିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୨୦୨୨’ ଅନୁଯାୟୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା। ନୂଆ ଖସଡ଼ାରେ ସେହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏଫଏମ୍ ପଲିସି ଫେଜ୍–III ଅନୁଯାୟୀ ବେସରକାରି ଏଫଏମ୍ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ୧ ଘଣ୍ଟା “ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସୂଚନା” ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ।
ନୂଆ ଖସଡ଼ା ନିୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁମୋଦିତ ବେସରକାରି ରେଡିଓ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିବା ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୧ ଘଣ୍ଟା “ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା” ବିଷୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରିବ। ଏହା ଫଳରେ ‘ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଘୋଷଣା’ର ପ୍ରକୃତି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ “ଚ୍ୟାନେଲମାନେ ଜନସେବାମୂଳକ ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବେ (may undertake)” ବୋଲି ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି “କରିବାକୁ ହେବ (shall undertake)” ବୋଲି ଅଧିକ କଠୋର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରସାର, କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ, ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏକତା ଭଳି ବିଷୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ତେବେ ଖସଡ଼ା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କେତେକ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ସେବାକୁ ଏହି ବାଧ୍ୟତାରୁ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭାରତରୁ କେବଳ ବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ-ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଉଥିବା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଧ୍ୟତାରୁ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ନେବା ସହିତ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଅଖଣ୍ଡତା, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁନାହିଁ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲମାନେ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଥିବା ଧାରା ନୂଆ ଖସଡ଼ାରେ ରହିନାହିଁ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଖସଡ଼ା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବତନ ଟେଲିଗ୍ରାଫ୍ ଆଇନ, ୧୮୮୫ ଅଧୀନରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟିଭି ଓ ରେଡିଓ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଆକ୍ଟ, ୨୦୨୩ର ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକତ୍ର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଓ ସରଳ ନିୟମାବଳୀ ମିଳିବ, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ସହଜ କରିବ। ଏହି ଖସଡ଼ା ଉପରେ ଜୁଲାଇ ୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତାମତ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ବେସରକାରୀ FM ଶିଳ୍ପର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି, ନିଜସ୍ୱ ଭାବେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣର ଅନୁମତି ଏହି ଖସଡ଼ା ଅନୁମୋଦନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଖସଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀତିକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ବେସରକାରି ରେଡିଓ କେବଳ ଆକାଶବାଣୀର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମ୍ବାଦ ବୁଲେଟିନ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପରି କେତେକ “ଅଣ-ସମ୍ବାଦ” ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରଣର ଅନୁମତି ରହିବ।