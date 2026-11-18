ରାଜ୍ୟରୁ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଓ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନା ; ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ 'ଜାତୀୟ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର'
ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜେଇ ନେଟୱାର୍କ ତଦନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Published : November 18, 2026 at 3:01 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଚେଇ ଚାଷ ଓ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ । ଚୋରା ଗଞ୍ଚେଇ ଚାଷ ଓ ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ । ନାର୍କୋଟିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ବା NCB ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଦେଶବ୍ୟାପି ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କ ତଦନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ ଥିବା ଏକାଧିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରିଅଲ ଟାଇମ ଯୋଗାଯୋଗ, ଗୋଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର ଓ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ୱୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସୁବିଧା ରହିବ । ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି, ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ, ନିଶା ନିବାରଣ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଯୋଗୋଯୋଗର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇ ପାରିବ, ଯାହା ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଯୋଗାଣ ନେଟୱର୍କକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ହେଉଥିବା ଚାଲାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୋକି ପାରିବ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନାର୍କୋଟିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ (2026-29) ଅଧୀନରେ ଅବୈଧ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଡିସେମ୍ବର 2027 ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଦେଖା ଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୮,୫୯୨ ଏକର ଜମିରେ ହେଉଥିବା ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୧,୦୦୨ ଏକର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ୧,୦୨୧ ଏକର ଜମିରେ ହେଉଥିବା ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।
2026ରେ ଏହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ 2213 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା 2025 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା 1980 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ । ଏନସିବିର ସର୍ବଶେଷ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ପରିମାଣ 2024ରେ 5,33,903 କିଲୋରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2025ରେ 6,28,190 କିଲୋରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ସେହିପରି ଗଞ୍ଜେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ୪୩% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୨୦୨୪ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୫୦,୦୭୨ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏହା ୭୧,୬୧୨ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା, ତ୍ରିପୁରା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିବହନ (ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍) କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ୧୪,୪୪,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ୨ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାରକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା NCB ଟିମ୍, ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ନିଶା ମାଫିଆ