ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି; BHAVYA ଯୋଜନାରେ ୫୦ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ୪ ମାସ ସମୟ ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର

ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଚାଳିତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସୂଚନା ଦେଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୂଷ ଗୋଏଲ।

କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବାଣିଜ୍ୟ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 23, 2026 at 7:19 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ୩୩,୬୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ‘ଭାରତ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ଯୋଜନା’ (BHAVYA) ଅଧୀନରେ ୫୦ଟି ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶନିବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୮ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ୧୦୦ଟି “ପ୍ଲଗ୍-ଆଣ୍ଡ-ପ୍ଲେ” ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିବା, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୂଷ ଗୋଏଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ମାସରେ ୨୦ଟି ପାର୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ମାସରେ ଆଉ ୩୦ଟି ପାର୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ୫୦ଟି ପାର୍କକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ୫୦ଟି ପାର୍କକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୀ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୧୦୦ ଏକରରୁ ୧,୦୦୦ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ବିକାଶ କରାଯିବ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଏକରକୁ ସର୍ବାଧିକ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୨୫ ଏକର ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାର୍କ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା “ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମେଥଡ୍” ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜମି, ପାଣି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଭଳି ଭଲ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇପାରିବେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି।

ଏଥିସହ ଶ୍ରୀ ଗୋଏଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଚ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ହରିୟାଣା ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। “ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ ୪ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରୁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମେ ୫୦ଟି ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକରୀ କରିପାରିବୁ,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗିଦାରୀ କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏପରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତି ଏକରକୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ରା ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ଭେହିକଲ୍ (SPV) ଗଠନ ସହ ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟିକୁ ନୋଟିଫାଇ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ୍-ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟାରେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। “ଆମ ଆଶା ଯେ, ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ୫୦ଟି ପାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯିବ,” ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। କ୍ଲଷ୍ଟର ଆଧାରିତ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ, ସପ୍ଲାୟର ଓ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସଂଯୋଜିତ କରି BHAVYA ଦେଶୀୟ ସପ୍ଲାୟ ଚେନ୍‌କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଯୋଜନାରୁ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍, MSME, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଖୋଜୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିବେଶକମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ।

