ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ଗାଡି ପାଇଁ ନୂଆ ଫି ନିୟମ; ୧୫ ଏପ୍ରିଲ୍‌ରୁ ହେବ କଡାକଡି

ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ୧୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଭାର ପରିବହନକୁ ଫି ଛାଡ଼, ହେଲେ ୪୦% ଉପରେ ୪ ଗୁଣା ଫି । FASTag ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତିସଂଗତ ଫି ଆଦାୟ ହେବ।

File photo for representational purpose. (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 14, 2026 at 3:31 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ଗାଡି ଉପରେ ଫି ଆଦାୟକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସଡକ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚତୁର୍ଥ ସଂଶୋଧନ ନିୟମାବଳୀ ବା Fourth Amendment Rules, 2026 ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓଭରଲୋଡ୍ ଗାଡି ଉପରେ କଡା ନଜର ସହିତ ଯୁକ୍ତିସଂଗତ ଫି ଆଦାୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଉପରେ ଦୁଇଗୁଣା ଓ ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଉପରେ ଚାରିଗୁଣା ଫି

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ୧୫ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାର ସୀମାକୁ ପାଳନ କରାଇବା, ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ରାଜପଥ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ନୂଆ ଫି ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଗାଡି ଅଧିକ ଭାର ବୋଝ ସହ ଧରାପଡିବ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରର ପ୍ରତିଶତ ଅନୁସାରେ ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଭାର ନେଇଥିବା ଗାଡିକୁ କୌଣସି ଓଭରଲୋଡ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଉପରେ ଏବଂ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଭାର ନେଇଥିବା ଗାଡିଠାରୁ ମୂଳ ଫିର ଦୁଇଗୁଣା ଅଧିକ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଗାଡି ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭାର ପରିବହନ କରୁଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଫିର ଚାରିଗୁଣା ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଭରଲୋଡ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଫି ପ୍ଲାଜାରେ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରମାଣିତ ଓଜନ ମାପ ଯନ୍ତ୍ର (weighing devices) ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଫି ପ୍ଲାଜାରେ ଓଜନ ମାପ ଯନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବ, ସେଠାରେ କୌଣସି ଓଭରଲୋଡ୍ ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ଓଭରଲୋଡ୍ ଗାଡି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ VAHAN ରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ

ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଭରଲୋଡ୍ ଫି କେବଳ FASTag ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଓଭରଲୋଡ୍ ଗାଡି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ VAHAN ରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ଓ ରିପୋର୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁ ଗାଡି ବୈଧ FASTag ବିନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ତେବେ, ନୂଆ ନିୟମ କିଛି ବେସରକାରୀ ନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ତ୍ବରିତ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯାନ ବର୍ଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଜନ ସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ଓଭରଲୋଡ୍ ଫି କିପରି ଗଣନା କରାଯିବ, ତାହାର ବିସ୍ତୃତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଫଳରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ଗାଡି ଦ୍ୱାରା ସଡକ କ୍ଷତି କମିବ, ନିୟମ ପାଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳ ଭାବେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା WIM (Weigh-in-Motion) ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହ ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ଯ କରିବ। ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁମୋଦିତ ଗ୍ରସ୍ ଭେଇକିଲ୍ ଓ୍ବେଟ୍ (GVW) ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାର ବୋଝାଇଥିବା ଯାନ ଉପରେ ଫି ଆଦାୟ ପାଇଁ ନିୟମ–୧୦ ଅଧୀନରେ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଢ଼ାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

NEW FEES FOR OVERLOADED VEHICLES
NATIONAL HIGHWAYS
EXCESS LOAD FINE
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT
FEES FOR OVERLOADED VEHICLES

