ସିବିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୀଣ ସୁଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏକ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି
ଗତବର୍ଷ ପ୍ରବୀଣ ସୁଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : May 14, 2026 at 8:52 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିବିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୀଣ ସୁଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏକ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି । ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସିବିଆଇ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର । 61 ବର୍ଷୀୟ 1986 ବ୍ୟାଚ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ପ୍ରବୀଣ ସୁଡ ଗତ 25 ମେ’ 2003ରେ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଏହାକୁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟର ନିଯୁକ୍ତି ସମିତି (ACC) ଚୟନ ସମିତିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ସୁଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 24 ମେ, 2026 ପର ଠାରୁ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସହମତି ଜାରି କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାଗିଦାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ।
NEET UG ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ
ଏବେ ସିବିଆଇ ଦେଶର ହାଇପ୍ରଫାଇଲ ଓ ରାଜନୈତିକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ନେତୃତ୍ବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି । NEET UG ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାର ବି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସିବିଆଇ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିଥିବା ସୁଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ (DSPE) ଆକ୍ଟ, 1946 ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । 1964ରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମିତ ସୁଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିଅରିଂ ପରେ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ପୂର୍ବରୁ ବି ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି
ଗତ 14 ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ସଂସଦରେ DSPE (ସଂଶୋଧନ)ବିଲ୍, 2021 ପାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଅନୁସାରେ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସର୍ବାଧିକ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ । 18 ଡିସେମ୍ବର 2021ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହମତି ପରେ ଏହା ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ସଂଶୋଧିତ DSPE ବିଲ୍ ଅନୁସାରେ ଚୟନ ସମିତିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଜନହିତ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ ।
ପୂର୍ବତନ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆରକେ ରାଘବନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଜାନୁଆରୀ ୪, ୧୯୯୯ରେ ଫେଡେରାଲ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଅବସର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ୩୦, ୨୦୦୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।
ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର (12 ଡିସେମ୍ବର 2005 ରୁ 31 ଜୁଲାଇ 2008) ଏବଂ ଅଶ୍ବିନୀ କୁମାର (2 ଅଗଷ୍ଟ, 2008 ରୁ 30 ନଭେମ୍ବର, 2010) ଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଅବସରକାଳୀନ ସମୟ ପରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।
