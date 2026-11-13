ଜାକିର ନାଏକଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇସଲାମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଝଟକା; ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବ୍ୟାନ୍
ଦେଶବିରୋଧୀ ଭାବନା ପ୍ରଚାର ଓ ଉଗ୍ରବାଦକୁ ସମର୍ଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ; IRFକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ବେଆଇନ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କଲା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଗୌତମ ଦେବରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : November 13, 2026 at 3:19 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବାଦୀୟ ଇସଲାମିକ୍ ପ୍ରଚାରକ ଡ. ଜାକିର ନାଏକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇସଲାମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (IRF) ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କଟକଣାକୁ ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MHA) ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିରାକରଣ) ଆଇନ ବା ୟୁଏପିଏ, ୧୯୬୭ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଆରଏଫ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଏକ ବେଆଇନ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ଏହି କଟକଣା ଆସନ୍ତା ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ।
ସଂଗଠନ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ୫ ବର୍ଷିଆ କଟକଣା ଶେଷ ହେବାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୧ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ IRFକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୬ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।
ଇଟିଭି ଭାରତର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ୟୁଏପିଏର ଧାରା ୫ ଅନୁଯାୟୀ ଗଠିତ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସଂଗଠନକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଧାର ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ବିଚାର କରିଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ୨୦୧୭ ମେ' ୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ନିଜ ଆଦେଶ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା।
ନୂଆ କଟକଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଆଇଆରଏଫ୍ ଏବଂ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନେ, ବିଶେଷକରି ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସଭାପତି ଡ. ଜାକିର ନାଏକ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା, ଘୃଣା ଓ ତିକ୍ତତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିଜ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ସହାୟତା କରୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ମତ।
ସରକାର ଡ. ନାଏକଙ୍କ ଭାଷଣ ଓ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ସଭା ଓ ଅଭିଭାଷଣ ଜରିଆରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଓ ଘୃଣାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଏବଂ ଭାରତ ଓ ବିଦେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଡ. ନାଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍ ନେଟୱର୍କ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କଥିତ ମୌଳବାଦୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ।
ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକା ନଗଲେ ଏହାକୁ ନିଜର ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିବା, ଏବେ ବି ଫେରାର ଥିବା କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
ଏହା ସହିତ ସଂଗଠନ ଦେଶବିରୋଧୀ ଭାବନାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଉଗ୍ରବାଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜରିଆରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ୟୁଏପିଏର ଧାରା ୩(୧) ଏବଂ ୩(୩) ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଇଆରଏଫ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ବେଆଇନ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛି।