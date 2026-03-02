Middle East War: ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ: କିରଣ ରିଜିଜୁ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଉତ୍ତେଜନା, ଫସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାରତୀୟ । ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ।
Published : March 2, 2026 at 4:09 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କହିଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ଭାରତୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Kangra, Himachal Pradesh | On the Indian citizens stranded due to ongoing Israel-Iran conflict, Union Minister Kiren Rijiju says, " the government works promptly under the leadership of pm modi to rescue in such situations... the previous governments did not offer such… pic.twitter.com/vbwaPzVHOV— ANI (@ANI) March 2, 2026
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି," ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂରା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଏକ ମିଶନ ମୋଡ୍ରେ କାମ କରୁଛି । ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସକ୍ରିୟତା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।"
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି:
ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେଣୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରତିବାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ବିରୋଧରେ ଆୟୋଜିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଏପରି ସମାବେଶ ଯେପରି ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନ କରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼କଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।