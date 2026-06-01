ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ମିଳିଲେ 5 ନୂଆ ବିଚାରପତି, 37କୁ ବଢ଼ିଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୂଆ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସଂପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ CJIଙ୍କ ସମେତ ଅନୁମୋଦିତ ମୋଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 38 ରହିଛି ।
Published : June 1, 2026 at 1:47 PM IST|
Updated : June 1, 2026 at 2:20 PM IST
SUPREME COURT NEW JUDGES , ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି (ସୋମବାର ଜୁନ 1 ତାରିଖ ) 4 ଜଣ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଭି. ସୁବ୍ରମଣି ମୋହନାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 37କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଅନୁମୋଦିତ 38 ପଦବୀରୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି 5 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି
- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ।
- ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଶୀଳ ନାଗୁ ।
- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ ସଚ୍ଚଦେବ ।
- ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଅରୁଣ ପାଲି ।
- ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଭି. ସୁବ୍ରମଣି ମୋହନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋମବାର ସକାଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ।
In exercise of the power conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President of India, after consultation with Chief Justice of India, is pleased to appoint the following as Judges of the Supreme Court of India. I convey my best wishes to them:- pic.twitter.com/WxHaRYWF6p— Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) June 1, 2026
Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ,"ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 124ର Oeje (clause)(2) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶୀଲ ନାଗୁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ସଚଦେବ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରୁଣ ପାଲି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଭି. ସୁବ୍ରମଣି ମୋହନାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି।"
ସରକାର ଗତ ମାସରେ ଏକ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରି ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅନୁମୋଦିତ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 34ରୁ 38କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମୋଟ 6ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ସୋମବାର 5ଟି ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ମେ'27 ତାରିଖରେ 5ଟି ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ନୂଆ 5 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂପର୍କରେ :
- ତାମିଲନାଡୁ ବାସିନ୍ଦା ଭି. ସୁବ୍ରମଣି ମୋହନା ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହିଳା ଓକିଲ ଯିଏ ସିଧାସଳଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ଦୁ ମାଲହୋତ୍ରା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଥିଲେ ଯିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ ।
2. ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶୀଲ ନାଗୁଙ୍କୁ ମେ' 2011ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2024ରେ ସେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
3. ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜାନୁଆରୀ 2013ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
4. ସେହିପରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ସଚ୍ଚଦେବଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 2013ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015ରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ । ଜୁଲାଇ 2025ରେ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ ।
5. ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରୁଣ ପାଲି ଡିସେମ୍ବର 2013ରେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।