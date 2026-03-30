LPG ସଂକଟ ଦୂରାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, PDS କିରୋସିନ୍ ଆବଣ୍ଟନ କଲା କେନ୍ଦ୍ର

ଏଲପିଜି ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60 ଦିନିଆ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପିଡିଏସ୍ କିରୋସିନି ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି

Centre Allocates PDS Kerosene To States, UTs In 60-Day Emergency Measure To Ease LPG Pressure
PDS କିରୋସିନ୍ (IANS)
By PTI

Published : March 30, 2026 at 10:15 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ସଙ୍କଟ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS) କିରୋସିନର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଲପିଜି ଉପରେ ଚାପ କମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର, 60 ଦିନିଆ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋଷେଇ ଏବଂ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କିରୋସିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ PDS SKO-ମୁକ୍ତ ଘୋଷିତ 21ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ PDS କିରୋସିନ ପୁନଃପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଇନ୍ଧନ ପାଇପାରିବେ ।

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ 21ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS) ସୁପିରିୟର କିରୋସିନ ତେଲ (SKO) ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କିରୋସିନ ଯୋଗାଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ପରିବାରକୁ କିରୋସିନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉଟଲେଟ୍ 5,000 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଜୁଦ କରିପାରିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ଯୋଗାଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS) ନିୟମକୁ 60 ଦିନ ପାଇଁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଧନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଭାବୀ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ଗ୍ୟାସ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ; ହଷ୍ଟେଲରେ କାଠ ଚୁଲାରେ ହେଉଛି ରୋଷେଇ, କମିଛି ଆଇଟମ୍

ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ, ପ୍ରଭାବିତ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ: ବଜାରରେ ମିଳୁନି ମନ ପସନ୍ଦର ମିଠା !

