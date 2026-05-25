ଜନଗଣନା ବେଳେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ତିନି ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ, ତାଗିଦ କଲା କେନ୍ଦ୍ର
ଜନଗଣନା ଆକ୍ଟ 1948 ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
Published : May 25, 2026 at 5:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜନଗଣନା ବେଳେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ତିନି ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ । ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ । ନିଜ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଜନଗଣନା ଆକ୍ଟ 1948 ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 16ତମ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ତେଲାଙ୍ଗାନାରେ ଜାରି ରହିଛି । ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତି ଘର ସଂଖ୍ୟା, ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ମେ 11 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ଜୁନ 9ରେ ତେଲାଙ୍ଗାନାରେ ସରିବ ।
ଜୁନ 9 ଯାଏଁ ତେଲାଙ୍ଗାନାରେ ଜନଗଣନା
ଗତ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା 65 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଘର ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଦେଢ କୋଟି ଅଫିସ, ଦୋକାନ ଘର ଓ ଗୋଦାମ ଘର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇସାରିଲାଣି । ଜନଗଣନା ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏକ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର ତେଲାଙ୍ଗାନାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ 1.40 କୋଟି ଘର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ରହିଛନ୍ତି । କିଛି ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଘର ପାଇଁ ଦୁଇରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଜୁନ 9 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡିବ ।
ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି 6 ଜଣିଆ ଟିମରେ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ସୁପରଭାଇଜର ଏସବୁ ତଥ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ । ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ ଥାଏ ତେବେ ଅନଲାଇନରେ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିବେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତହସିଲଦାର, ମ୍ୟୁନସିପାଲ କମିଶନର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାମିଲ ହେବେ । ଯଦି ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ରୁହେ ତେବେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ତାଗିଦ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ।
2011-12 ଜନଗଣନା ବେଳେ ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା ତେଲାଙ୍ଗନା
2011-12 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ଜନଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ତେଲାଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର । ସେହି ସମୟରେ ତେଲାଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇ ନଥିଲା । ସେହିପରି ନୂଆ କରି ଗଠିତ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରାଦରୀ ଓ କୁମୁରାମଭୀମରେ ଜନସଂଖ୍ୟା, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ।
ଭଦ୍ରାଦରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କ୍ରିଶନ ମୋହନ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । 2011 12 ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ । ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନା ନାହିଁ ସେସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ । ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କେନ୍ଦ୍ର ।
ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଟ୍ରେନିଂରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଟିରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।
