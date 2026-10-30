ଜନଗଣନା ୨୦୨୭: ଜାନୁଆରୀ ୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ
ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜନଗଣନା ପାଇଁ "ସଂଶୋଧନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ" (revisional round) ୨୦୨୭ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
Published : October 30, 2026 at 8:51 PM IST
Census 2027, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନଗଣନା କମିଶନର ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ୨୦୨୭ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୨୫ ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଜନଗଣନା ପାଇଁ 'ରେଫରେନ୍ସ ତାରିଖ' (ସନ୍ଦର୍ଭ ତାରିଖ) ହେଉଛି ୨୦୨୭ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖର ରାତି ୧୨ଟା (୦୦:୦୦ ଘଣ୍ଟା)।
ଭାରତର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଜେନେରାଲ୍ ତଥା ଜନଗଣନା କମିଶନର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମଣିପୁର (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ), ଗୋଆ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଲଦାଖ ତଥା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୦୨୭ ଜାନୁଆରୀ ୨୫ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜନଗଣନା ପାଇଁ "ସଂଶୋଧନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ" (revisional round) ୨୦୨୭ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୨୭ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା (self-enumeration) ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
- ସର୍ବଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା: ୨୫ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୭ – ୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୭ (୩୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୬ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଜେନେରାଲ୍ ଏବଂ ଜନଗଣନା କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ)
- ଇଚ୍ଛାଧୀନ ସ୍ୱୟଂ-ଜନଗଣନା (Self-Enumeration) ଅବଧି: ୧୦ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୭ – ୨୪ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୭ (ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଯେଉଁଥିରେ ୧୧ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ 'ସ୍ୱୟଂ-ଜନଗଣନା ଆଇଡି' (Self-Enumeration ID) ସୃଷ୍ଟି ହେବ)
- ସଂଶୋଧନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (Revisional Round): ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୭ – ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୭
- ସନ୍ଦର୍ଭ ତାରିଖ (Reference Date): ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୭ର ରାତି ୧୨:୦୦ (୦୦:୦୦ ଘଣ୍ଟା)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନଗଣନା-୨୦୨୭ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜନଗଣନା ବେଳେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ତିନି ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ, ତାଗିଦ କଲା କେନ୍ଦ୍ର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ