ଜିଲାପି-ପରଟାରେ ମହକିଲାଣି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ମହକ । ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ।
Published : November 14, 2025 at 10:32 AM IST
Bihar Election Result, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଆସିବ ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ । ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାର ଭାବନା । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି । ପରଟା ଓ ଜିଲାପିର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିବା ଆଗରୁ ବିଜୟ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
#WATCH | Delhi: Bihar Assembly Election Results | Sattu paratha, jalebis being prepared at the BJP Headquarters in Delhi ahead of the beginning of counting of votes for #BiharElections2025 pic.twitter.com/lfPYXKMwxR— ANI (@ANI) November 14, 2025
ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ:
ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ମତଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏନେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଏଥିରେ ଏନଡ଼ିଏ(NDA) ଆଗରେ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିର୍ବାଚନରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଓ ଫଳାଫଳ ଆସିବାର ଉତ୍ସାହରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପରଟା ଓ ଜିଲାପିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନେତା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମାଗରମା ସତୁ ପରଟା ଓ ଜିଲାପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।
କ୍ୟାଟର କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଜିଲାପି, ସତୁ ପରଟା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ତିଆରି କରୁଛୁ । ଆମେ ଆଗକୁ ଲିଟ୍ଟି ଚୋଖା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ । ଆଜି ବିହାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ ଅଟେ ।'
#WATCH | Delhi: Bihar Assembly Election Results | The Caterer says, " we are preparing jalebis, sattu ke parathe, baingan ka chokha. we can also prepare litti chokha here. today is a festival for bihar..."#BiharAssemblyElections https://t.co/P1qpfmhO6J pic.twitter.com/UbC3GHUFwv— ANI (@ANI) November 14, 2025
ମତ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ:
ବିହାରର 243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ମତ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ସଠିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମତଗଣନା କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଫଳାଫଳ ଅପେକ୍ଷାରେ NDA ଓ ମହାଗଠବନ୍ଧନ:
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 243 ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର(RO), 243 ମତଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବୀକୃତ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ବହୁମତ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାର୍ଟି ବା ଗଠବନ୍ଧନକୁ 122 ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ଛୁଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସମୟରେ NDA ଓ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଦୁଇଜଣ ହିଁ ନିଜର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିହାରରେ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦଳର ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି । ସୁଶାସନ ପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ବୋଲି NDA ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଏହାକୁ ଜନତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ବର ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି ।