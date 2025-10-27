'ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ SIR ପରିଚାଳନା କରାଯିବ'- CEC
ସମ୍ପ୍ରତି ବିହାରରେ SIR କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
Published : October 27, 2025 at 5:52 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ SIR ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ବୋଲି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଆଜି(ସୋମବାର) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, Special Intensive Revision (SIR)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 12ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
#WATCH | CEC Gyanesh Kumar announces the schedule of phase 2 of SIR (Special Intensive Revision) to be carried out in 12 States/UTs.— ANI (@ANI) October 27, 2025
Printing/Training - 28th Oct to 3rd Nov 2025
House to House Enumeration Phase - 4th Nov to 4th Dec 2025
Publication of Draft Electoral Rolls -… pic.twitter.com/TZgHoU1E4g
"ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ SIR ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 7.5 କୋଟି ଭୋଟର ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 90,000 ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) ଏବଂ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି; କୌଣସି ଆବେଦନ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 12ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ," ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି।
#WATCH | Phase 2 of SIR | CEC Gyanesh Kumar says, " the indicative list of documents, 11 in number with aadhaar included as the 12th for identity, has been prepared after discussion with almost all ceos. still, when a hearing happens and citizenship has to be proven by someone, if… pic.twitter.com/RQAuobAF8m— ANI (@ANI) October 27, 2025
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର- ସିଇସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗଣନା ଫର୍ମ ମୁଦ୍ରଣ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଠାରେ SIR କରାଯିବ। ଭୋଟର ତାଲିକା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ BLOମାନେ ତାହାକୁ ମେଳ ଏବଂ ଲିଙ୍କିଂ କରିବେ", ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
CEC ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "BLOମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ତିନି ଥର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଗଣନା ଫର୍ମ ବ୍ୟତୀତ, ଗଣନା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ନାହିଁ।"
"SIRର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ନଦେବା ଏବଂ କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭୋଟର ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ ନକରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରାୟ ୨୧ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ଭୋଟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।"
#WATCH | Delhi: Phase 2 of SIR (Special Intensive Revision) to be carried out in 12 States/UTs.— ANI (@ANI) October 27, 2025
CEC Gyanesh Kumar says, " many a time, when the blo visits a house, voters may not be available or may be visiting somewhere else, they might be taking time in matching="" linking. so,… pic.twitter.com/1x9jnXkxrf
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିହାରରେ ଭୋଟ ଦେବେ 7.42 କୋଟି ଭୋଟର, SIR ପରେ କାଟ ଖାଇଲେ 3.66 ଲକ୍ଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ହେବ SIR, ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା