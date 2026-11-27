ଆମେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଗୁପ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରମୂଳକ ଜ୍ଞାନଗତ ଯୁଦ୍ଧର ଶିକାର ହେଉଛୁ: CDS
ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ଜରୁରୀ; ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଥିବା କହିଲେ ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ଏନ୍.ଏସ୍. ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି।
Published : November 27, 2026 at 7:55 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଏକ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷମୟ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ଏଭଳି କହିବା ସହ ସେନାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ (CDS) ଜେନେରାଲ ଏନ୍.ଏସ୍. ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି।
ଶୁକ୍ରବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 'ଯୁଦ୍ଧର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତି' (Future of Warfare and India's Preparedness to Conduct Multi-Domain Operations) ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ନଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଓ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଜ୍ଞାନଗତ ଯୁଦ୍ଧ (Cognitive Warfare)ର ଶିକାର ହେଉଛୁ।" ଏଥିସହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।
ସେ 'ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମିଳିତ, ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ସେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଭାରତ କେବଳ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧିର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (Escalation Matrix) ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ (Escalation Dominance) ବଜାୟ ରଖିନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଭାରତକୁ ଏକ 'ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଜୟ' ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିବେକାନନ୍ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଆଲୋଚନାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ସେ ହିଁ ଦେଶର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ।
ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଜେନେରାଲ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ଓ ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୁଦ୍ଧର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ୟମ (Whole-of-Nation Approach) ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ବହୁମୁଖୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ (Multi-Domain Operations) ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସେ କହିଥିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଏକାଠି କରିଦେବା ନୁହେଁ। ବରଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ସମନ୍ୱିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଏକାଧିକ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ।
ଏଥିସହ ତିନି ସେନାବାହିନୀ ସହ ମିଶି ଦେଶର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ସିଡିଏସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ବହୁମୁଖୀ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ସେ କହିଥିଲେ, ସାମରିକ ମହାକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏଭଳି ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ସେହିପରି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବହୁମୁଖୀ ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଭଳି ଅଭିଯାନ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Integrated Command and Control System) ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସିଡିଏସ୍ ମତ ଦେଇଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି ଜେନେରାଲ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି କହିଥିଲେ, "ଆମକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଢାଞ୍ଚା ବା ମଡେଲ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ନିଜସ୍ୱ ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ।"