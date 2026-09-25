ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ: CDS ଜେନେରାଲ୍ ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି
ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଏକାଧିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଏକକାଳୀନ, ସଂଯୋଜିତ ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦ୍ରୁତ ଶିଖିବା ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଖାପ ଖୁଆଇବା ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେବ
By PTI
Published : September 25, 2026 at 2:28 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ‘କୌଣସି ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ’ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ (CDS) ଜେନେରାଲ୍ ଏନ୍.ଏସ୍. ରାଜା ସୁବ୍ରମଣି। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଏକାଧିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଏକକାଳୀନ, ପରସ୍ପର ସଂଯୋଜିତ ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଦେଶ ଏକ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଜେନେରାଲ୍ ସୁବ୍ରମଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିର ସମୟରେ ‘ଦ୍ରୁତ ଶିଖିବା ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା’ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା। ଯିଏ ଦ୍ରୁତ ଶିଖିବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଶୀଘ୍ର ଖାପ ଖୁଆଇପାରିବ, ସେହି ପକ୍ଷ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ମେ’ ୩୧ ତାରିଖରେ ଦେଶର ତୃତୀୟ CDS ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜେନେରାଲ୍ ସୁବ୍ରମଣି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ପାଇଁ ‘BUILD’ ନାମରେ ପାଞ୍ଚ ସୂତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଚରିତ୍ର ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିପାରୁଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
CDSଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ‘BUILD’ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ
B – Battlefield: ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ/ଦୃଶ୍ୟମାନ, ସଂଯୋଜିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡୋମେନ୍ରେ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି।
U – Understanding the economics of war: ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି।
I – Integration: ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଡାଟା ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ସମନ୍ୱୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେଉଛି।
L – Learning and adaptation: ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଓ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
D – Delivery at scale: ବୃହତ୍ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ ହିଁ ରଣନୈତିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷମତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।
“ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ସେତୁ” ବୋଲି ଜେନେରାଲ୍ ସୁବ୍ରମଣି କହିଛନ୍ତି।
ଜେନେରାଲ୍ ସୁବ୍ରମଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧର ଚରିତ୍ର ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଗତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। News18 ନେଟୱର୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ‘DefCon’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଏହା କହିଥିଲେ।
ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟୟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଲୁଚି ରହିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, “ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ, ଆଘାତ କରାଯିବ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରାଯିବ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଗ୍ରଭାଗ ଓ ପଛ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ ରହିନାହିଁ। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ‘ଫ୍ରଣ୍ଟ’ରୁ ‘ରିଅର୍’ ଏବଂ ତା’ପରେ ‘ଡେପ୍ଥ୍’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ସୈନିକ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ଜଡିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଂଘର୍ଷର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ।
ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ସଂଘର୍ଷରେ ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧର ଚରିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶର ତତ୍କାଳୀନ ସୀମାଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଛି।
CDS କହିଛନ୍ତି, “କ୍ରମଶଃ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ପଛ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁନାହିଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ଏକ ସେନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଏକ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ/ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ କରିପାରୁଛି, ଏକ ନେଟୱର୍କ ତଥ୍ୟ ପଠାଇପାରୁଛି ଏବଂ ଭୂମି ବା ଆକାଶରେ ଥିବା ଜଣେ ସୈନିକ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ।”
ଯୁଦ୍ଧର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରେ।
“ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଏକକାଳୀନ, ସଂଯୋଜିତ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଡୋମେନ୍ରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦ୍ରୁତ ଶିଖିବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଦ୍ରୁତ ଖାପ ଖୁଆଇବ, ସେ ବିଜୟୀ ହେବ,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ରଣନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ପରିସର ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପଦର ସୀମା ବହୁତ ତରଳ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରିଥିଲେ।
ଜେନେରାଲ୍ ସୁବ୍ରମଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ମାନବବିହୀନ ସର୍ଫେସ୍ ଭେସେଲ୍ (Unmanned Surface Vessels) ଏବଂ ମାନବବିହୀନ ଅଣ୍ଡରୱାଟର୍ ଭେସେଲ୍ (Unmanned Underwater Vessels) ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ୫୦ତମ ଦିନ ଏବଂ ୧୦୦ତମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା, ମରୁଭୂମି, ଗରମ ଜଳବାୟୁ କିମ୍ବା ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ।”
CDS କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ବୁଝିବା କିମ୍ବା ତାହା ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାର ଗତିଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ହେଉଛି। ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ବଦଳୁଛି। ଭୂ-ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସେହି ସଂଘର୍ଷରେ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ ନଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏକ ‘ସମତୁଲ୍ୟକାରୀ’ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ଏହା ଅଣ-ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରୁଛି ଏବଂ ଅସମମିତ ଯୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କରୁଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ମହାକାଶ, ସାଇବର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଓ ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧ ପରିବେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁ କିଛି ମୌଳିକ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ସେଥିରୁ କେତେକ ଏବେ କ୍ରମଶଃ ‘ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ’ ହୋଇଯାଉଛି।
CDS କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପକୁ କେତେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ତାହା ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବରଂ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ଏହା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛି, କେତେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛି, ଏକ ମୌଜୁଦା ପ୍ରଣାଳୀକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଟିକାଇ ରଖିପାରୁଛି, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନେଟୱର୍କଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଡାଟା ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସିଷ୍ଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆଲଗୋରିଦମ୍ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ସେବା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସୂଚନା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ କ୍ଷମତା (decision advantage) ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ସେ ଏକ ଏଭଳି ମିଲିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ “ଠିକ୍ ସୂଚନା, ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ” ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଭାରତକୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI)ର ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ବାସ୍ତବ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷମତାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।