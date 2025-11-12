ETV Bharat / bharat

ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ: CCTV ଫୁଟେଜରେ କଏଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ

ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୋଲିସର ପଚରାଉଚରା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେଖାଇଲା ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ।

A screen grab from the CCTV Fooatge that captured the exact moment of Red Fort Blast
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ କଏଦ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ (PTI)
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟର ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗାଡି ମଟର ଓ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ହଠାତ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଚାରିଆଡେ ନିଆଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଧାଁ ଦୌଉଡ ସହର ହଠାତ୍‌ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଉଠୁଛି ।

ସିସିଟିଭିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କଏଦ:

ଲାଲକିଲ୍ଲା କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟକୁ କଏଦ କରିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଡି ମଟରରେ ରାସ୍ତା ଜାମ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ସୋମବାର 6.50ରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଫିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହଠାତ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ନିଆଁର କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଚାରିଆଡ ଧୂମାଚ୍ଛନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଏତେତେଣେ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, "ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଣ୍ଡାଇ ଆଇ20 କାରରେ ହୋଇଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କାରଟି ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲ ପାଖରେ ଧୀର ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।"

Srinagar police with CRPF personnel during a search operation |
ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସ ଓ ସିଆପିଏଫ ଅଧିକାରୀ (File ANI)

ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି NIA:

ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଶହେରୁ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ କାରର ନମ୍ବର, ମାଲିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ବୁଧବାର ଦିନ କାଶ୍ମୀରର ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତାଜାମୁଲ ଅହମ୍ମଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ । ସେ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର କୁଲଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ବେଲେ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜା ହରିସିଂହ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଜାମୁଲ ଅହମ୍ମଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 କାଶ୍ମୀର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କରେ ପୋଲିସ ଜେରା କରୁଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ପୁଲଓ୍ବାମାର ମୁଜାମ୍ମିଲ ସକିଲ, ଅନନ୍ତନାଗର ଅଦିଲ ଅହମ୍ମଦ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ଉମର ନବିଙ୍କ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ନେଇ ପୋଲିସ ହାତରେ ସୁରାକ ଲାଗିଛି ।

